- 08.11.25
- 01:48
Трамп думає над винятком для Угорщини з нафтових санкцій
23:34 07.11.2025 |
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Угорщині винятку з санкцій щодо російської нафти. Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 7 листопада, під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Білому домі.
"Ми розглядаємо це питання, тому що йому (Орбану. - Ред.) дуже важко отримувати нафту та газ з інших регіонів", - цитує Трампа агенція Associated Press. Ще наприкінці жовтня глава Білого дому заявляв, що вже відмовив Орбану в цьому проханні.
Трамп закликав поважати Орбана
Крім того, Трамп закликав лідерів Європейського Союзу виявляти більше поваги до Орбана. "Я думаю, що вони повинні поважати Угорщину та дуже, дуже сильно поважати цього лідера, тому що він мав рацію щодо імміграції", - цитує президента США агенція AFP.
Трамп при цьому провів зв'язок між мігрантами та злочинністю, що однак не підтверджується статистикою у США. Також він поскаржився, що деякі країни "неможливо впізнати" через расове різноманіття. "А Угорщина дуже впізнавана", - додав Трамп.
У Сенаті США закликали Угорщину позбавитися залежності від енергоносіїв РФ
Перед прибуттям Орбана до Вашингтона двопартійна група сенаторів США внесла резолюцію, яка закликає Угорщину припинити свою залежність від російських енергоносіїв. Резолюцію підписали 10 сенаторів, включаючи республіканців Мітча Макконнелла з Кентуккі, Тома Тілліса з Північної Кароліни та Чака Грасслі з Айови, а також демократів Джинн Шахін з Нью-Гемпшира та Кріса Кунса з Делаверу.
У резолюціїї "висловлюється стурбованість тим, що Угорщина не виявила жодних ознак зменшення своєї залежності від російського викопного палива". Сенатори закликали офіційний Будапешт дотримуватися плану ЄС щодо припинення імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року. "Європа досягла надзвичайного прогресу, розриваючи свої енергетичні зв'язки з Москвою, але дії Угорщини продовжують підривати колективну безпеку та підбадьорювати Кремль", - зазначила сенаторка Шахін.
