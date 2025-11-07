Фінансові новини
- 07.11.25
- 19:14
- RSS
- мапа сайту
Фінська мережа АЗС Лукойлу згортає роботу через санкції
18:06 07.11.2025 |
У фінській мережі автозаправок Teboil, що належить російському Лукойлу, почало закінчуватися пальне. Санкції США проти материнської компанії фактично заблокували її роботу. Про це у п'ятницю повідомило фінське видання Helsingin Sanomat.
"Наші запаси пального добігають кінця, а це означає, що на деяких станціях вже закінчилися певні сорти пального, і кількість таких станцій зростає щодня", - розповів HS директор з маркетингу та комунікацій компанії Teboil Тоні Флікт.
Нових постачань пального, за його словами, наразі не очікують.
Флікт підтвердив, що компанія має труднощі не лише з постачанням пального, а й з проведенням фінансових розрахунків.
Формально Teboil має час до 21 листопада, щоб розірвати зв'язки з Лукойлом. Однак ключовий постачальник нафтопродуктів, компанія Neste, а також банки вже припинили з нею співпрацю.
Становище Teboil погіршилося після того, як Gunvor, потенційний покупець підсанкційних міжнародних активів Лукойлу, відмовився від угоди.
Автозаправками Teboil володіють фінські підприємці, хоча мережа належить росіянам. Нині компанія працює над тим, щоб відокремити діяльність роздрібних продавців від Teboil, щоб вони могли працювати повністю незалежно, зазначив представник Teboil.
Відповідаючи на запитання про майбутнє бренду та можливість його збереження у разі подолання кризи, Тоні Флікт заявив, що зараз це питання не є актуальним.
Teboil управляє мережею із понад 400 автозаправок, це приблизно п'ята частина від усіх АЗС у Фінляндії. Лукойл купив мережу АЗС Teboil у 2005 році. У 2022 році мережа ця мережа почала працювати в Росії.
Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський
Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
Україна не змогла домовитися про реструктуризацію прив'язаних до ВВП облігацій
