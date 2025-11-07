Угорщина купить у США ядерне паливо та технологію його зберігання - Reuters

Угорщина підпише угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики зі Сполученими Штатами, включаючи угоду про придбання американського ядерного палива та американської технології для зберігання відпрацьованого палива на атомній електростанції, побудованій Росією.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Угода буде підписана під час зустрічі президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в п'ятницю, і очікується, що два лідери обговорять залежність Угорщини від російської нафти.

«Ми підпишемо важливу міжурядову угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики з моїм колегою, (держсекретарем США - ред.) Марко Рубіо», - заявив Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина купуватиме американське ядерне паливо для російської АЕС у Паксі, щоб задовольнити свої потреби в енергетиці.

Російська компанія «Росатом» наразі будує два нових реактори в місті Пакш. Контракт щодо розширення «Пакш II», який значно затримується, був укладений з «Росатомом» у 2014 році без тендеру.

«Окрім збереження існуючих відносин з постачальниками, вперше в історії енергетики Угорщини, ми також будемо закуповувати американське ядерне паливо», - заявив Сійярто.

Угорщина також купить американську технологію, що дозволяє безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо на території АЕС в Пакші, додав глава угорського МЗС. Угода також охоплюватиме малі модульні ядерні реактори, сказав Сійярто.

У серпні Угорщина оголосила про партнерство з польською компанією Synthos Green Energy, яка має права на технології GE Vernova Hitachi щодо малих модульних реакторів у Центральній Європі.

Як повідомляв Укрінформ, єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt., напередодні важливої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Віктором Орбаном щодо санкцій проти російської нафти, заявила, що має можливість закуповувати нафту не в Росії.