07.11.25
19:14
Угорщина купить у США ядерне паливо та технологію його зберігання - Reuters
17:37 07.11.2025 |
Угорщина підпише угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики зі Сполученими Штатами, включаючи угоду про придбання американського ядерного палива та американської технології для зберігання відпрацьованого палива на атомній електростанції, побудованій Росією.
Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Угода буде підписана під час зустрічі президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в п'ятницю, і очікується, що два лідери обговорять залежність Угорщини від російської нафти.
«Ми підпишемо важливу міжурядову угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики з моїм колегою, (держсекретарем США - ред.) Марко Рубіо», - заявив Сійярто.
Він зазначив, що Угорщина купуватиме американське ядерне паливо для російської АЕС у Паксі, щоб задовольнити свої потреби в енергетиці.
Російська компанія «Росатом» наразі будує два нових реактори в місті Пакш. Контракт щодо розширення «Пакш II», який значно затримується, був укладений з «Росатомом» у 2014 році без тендеру.
«Окрім збереження існуючих відносин з постачальниками, вперше в історії енергетики Угорщини, ми також будемо закуповувати американське ядерне паливо», - заявив Сійярто.
Угорщина також купить американську технологію, що дозволяє безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо на території АЕС в Пакші, додав глава угорського МЗС. Угода також охоплюватиме малі модульні ядерні реактори, сказав Сійярто.
У серпні Угорщина оголосила про партнерство з польською компанією Synthos Green Energy, яка має права на технології GE Vernova Hitachi щодо малих модульних реакторів у Центральній Європі.
Як повідомляв Укрінформ, єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt., напередодні важливої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Віктором Орбаном щодо санкцій проти російської нафти, заявила, що має можливість закуповувати нафту не в Росії.
