Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина купить у США ядерне паливо та технологію його зберігання - Reuters

 

Угорщина підпише угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики зі Сполученими Штатами, включаючи угоду про придбання американського ядерного палива та американської технології для зберігання відпрацьованого палива на атомній електростанції, побудованій Росією.

Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Угода буде підписана під час зустрічі президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в п'ятницю, і очікується, що два лідери обговорять залежність Угорщини від російської нафти.

«Ми підпишемо важливу міжурядову угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики з моїм колегою, (держсекретарем США - ред.) Марко Рубіо», - заявив Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина купуватиме американське ядерне паливо для російської АЕС у Паксі, щоб задовольнити свої потреби в енергетиці.

Російська компанія «Росатом» наразі будує два нових реактори в місті Пакш. Контракт щодо розширення «Пакш II», який значно затримується, був укладений з «Росатомом» у 2014 році без тендеру.

«Окрім збереження існуючих відносин з постачальниками, вперше в історії енергетики Угорщини, ми також будемо закуповувати американське ядерне паливо», - заявив Сійярто.

Угорщина також купить американську технологію, що дозволяє безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо на території АЕС в Пакші, додав глава угорського МЗС. Угода також охоплюватиме малі модульні ядерні реактори, сказав Сійярто.

У серпні Угорщина оголосила про партнерство з польською компанією Synthos Green Energy, яка має права на технології GE Vernova Hitachi щодо малих модульних реакторів у Центральній Європі.

Як повідомляв Укрінформ, єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt., напередодні важливої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Віктором Орбаном щодо санкцій проти російської нафти, заявила, що має можливість закуповувати нафту не в Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес