У Болгарії попередньо підтримали взяття під контроль заводу «Лукойла»

Болгарський парламент у пʼятницю схвалив у першому читанні законодавчі зміни, які дозволять країні розширити управління на нафтопереробному заводі "Лукойл" після його потрапляння під санкції США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Схвалені депутатами Болгарії зміни передбачають, що уряд зможе призначати спеціального тимчасового керівника "Лукойлу", який матиме право продавати активи компанії, закладати їх та надавати під заставу.

У законопроєкті вказано, що його дії не підлягають судовому та адміністративному контролю.

Як пояснив співавтор документа, депутат від партії влади ГЕРБ Делян Добрев, "спеціальний управитель повинен переконатися, що не буде грошових потоків до Кремля або до пов'язаних з Кремлем компаній і так далі".

Незважаючи на заперечення опозиції, парламентська більшість також схвалила розгляд законопроєкту в другому читанні вже до кінця пʼятниці.

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов'язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

Минулого тижня болгарський парламент проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

За даними ЗМІ, Болгарія розглядає можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній.