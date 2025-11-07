Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Болгарії попередньо підтримали взяття під контроль заводу «Лукойла»
16:46 07.11.2025 |
Болгарський парламент у пʼятницю схвалив у першому читанні законодавчі зміни, які дозволять країні розширити управління на нафтопереробному заводі "Лукойл" після його потрапляння під санкції США.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.
Схвалені депутатами Болгарії зміни передбачають, що уряд зможе призначати спеціального тимчасового керівника "Лукойлу", який матиме право продавати активи компанії, закладати їх та надавати під заставу.
У законопроєкті вказано, що його дії не підлягають судовому та адміністративному контролю.
Як пояснив співавтор документа, депутат від партії влади ГЕРБ Делян Добрев, "спеціальний управитель повинен переконатися, що не буде грошових потоків до Кремля або до пов'язаних з Кремлем компаній і так далі".
Незважаючи на заперечення опозиції, парламентська більшість також схвалила розгляд законопроєкту в другому читанні вже до кінця пʼятниці.
У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов'язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.
Минулого тижня болгарський парламент проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".
За даними ЗМІ, Болгарія розглядає можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
ТОП-НОВИНИ
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
|Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|У Болгарії попередньо підтримали взяття під контроль заводу «Лукойла»
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
|Дрони ГУР уразили нафтохімічний завод у Башкортостані
|Україна продовжила «транспортний безвіз» з Норвегією
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
|Найбільший виробник танків у Росії скорочує штат на 10%
|Трамп і лідери країн Центральної Азії уклали кілька угод на саміті у Вашингтоні
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах