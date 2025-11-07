Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 15:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рютте погрожує Росії «руйнівною» відповіддю у разі нападу на країни НАТО
13:33 07.11.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Росія атакуватиме одну з країн-членів Альянсу, то відповідь буде "руйнівною".
Про це генсек Північноатлантичного альянсу сказав в інтерв'ю Antena 3 CNN, пише "Європейська правда".
Рютте сказав, що не вірить у те, що Росія піде на атаку проти країн НАТО, бо знає, що "не зможе перемогти".
"А якщо і зроблять, то вони знають, що наша реакція буде руйнівною... якщо Росія або хтось інший атакує Румунію, вони знають, що Румунія буде підтримана всіма іншими країнами НАТО, 31 країна захищатиме Румунію силою колективних можливостей НАТО, всім флотом, авіацією, повітряними та сухопутними силами", - підкреслив він.
Водночас Рютте наголосив на необхідності більше інвестувати в оборону, "щоб переконатися, що ми залишаємося такими ж сильними".
Нагадаємо, німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк вважає, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час, але рішення діяти буде залежати від позиції західних союзників.
А президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа повинна сприймати російську агресію як "інший вид війни" і бути готовою до нових форм гібридних загроз.
Своєю чергою прем'єр-міністри Норвегії та Фінляндії визнали, що Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, проте наголошують на готовності протистояти їй.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
ТОП-НОВИНИ
|Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Україна продовжила «транспортний безвіз» з Норвегією
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
|Найбільший виробник танків у Росії скорочує штат на 10%
|Трамп і лідери країн Центральної Азії уклали кілька угод на саміті у Вашингтоні
|Рютте погрожує Росії «руйнівною» відповіддю у разі нападу на країни НАТО
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах