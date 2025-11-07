Товарообіг між Китаєм і Росією з початку року скоротився майже на 9%

Торгівля Китаю з Росією продовжує знижуватися: за перші 10 місяців вона впала на 8,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,3 трильйони юанів (184,7 мільярда доларів США).

Про це свідчать дані Головного митного управління КНР, опубліковані 7 листопада, передає Укрінформ.

При цьому поставки китайських товарів до РФ скоротилися на 11,9% - до 0,6 трлн юанів ($83,5 млрд), а експорт російської продукції в Китай, переважно енергоносіїв та інших природних ресурсів, зменшився на 5,9% - до 0,7 трлн юанів ($101,2 млрд).

Загалом за десять місяців торгівля Китаю з іноземними партнерами зросла на 3,6% у порівнянні з десятьма місяцями минулого року й досягла 37,3 трлн юанів (близько 5,3 трильйона доларів США).

Водночас, як свідчать статистичні дані, загальне зростання зовнішньої торгівлі забезпечено збільшенням експорту китайських товарів на ринки інших країн на 6,2%, тоді як імпорт до КНР за десять місяців поточного року не змінився у порівнянні з 2024-м (у відповідній графі вказано 0,0%).

Найбільшим торговельним партнером Китаю у січні - жовтні залишався Європейський Союз, товарообіг із яким у цей період, попри торговельну напруженість між Пекіном і Брюсселем, зріс на 4,9% порівняно з попереднім роком, - до 4,9 трлн юанів ($696,2 мільярда).

Проте в торгівлі Китаю з Європою продовжує наростати дисбаланс на користь КНР - експорт китайської продукції до ЄС за десять місяців підскочив на 8,4% - до 3,3 трлн юанів ($468,9 млрд), а в зворотному напрямку із Євросоюзу до Китаю навпаки впав на 1,7%, становивши 1,6 трлн юанів ($227,3 млрд). Тобто, дефіцит ЄС у торгівлі з Китаєм за десять місяців уже перевищив $241 млрд, тоді як за весь минулий рік становив близько $247 млрд.

Торгівля зі Сполученими Штатами на другому місці, проте вся динаміка від'ємна - за десять місяців загальний товарообіг обвалився на 15,9% рік до року і становив лише 3,4 трлн юанів ($483,1 млрд), при цьому постачання китайських товарів до США впало на 17,1% до 2,5 трлн юанів ($355,2 млрд), а американської продукції до Китаю просіли на 11,9%, становивши лише 0,9 трлн юанів ($127,9 млрд).