Верховний суд США дозволив уряду позначати в паспортах тільки стать від народження

Верховний суд США дозволив адміністрації президента вимагати, аби позначення статі в паспортах громадян країни відповідало статевим ознакам людини від народження.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AP.

Зазначається, що рішення консервативної більшості суду дозволяє адміністрації продовжувати свою політику в цьому питанні, поки триває судовий розгляд справи.

При цьому воно зупиняє ухвалу нижчої інстанції, яка зобов'язала уряд залишити чинною можливість вибору позначення статі під час оформлення паспортів: «чоловіча», «жіноча» або «X».

Як повідомлялося, Трамп у перший день президентства, 20 січня, зобов'язав посадовців у посвідченнях особи, виданих урядом США, зокрема в паспортах і візах, «точно відображати стать власника», яка «не підлягає зміні».

У червні суд заблокував рішення адміністрації після позову трансгендерних і небінарних осіб, декотрі з них заявили, що бояться подавати заявки на отримання паспорта. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.