- 07.11.25
- 11:17
- RSS
- мапа сайту
Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО - Алієв
10:20 07.11.2025
Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі в Баку з делегацією НАТО заявив, що Збройні сили країни у процесі модернізації переходять до стандартів Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє адміністрація президента Азербайджану, передає Укрінформ.
«Глава держави наголосив, що Збройні сили Азербайджану приводяться у відповідність до стандартів НАТО і в цьому контексті тісно співпрацюють із турецькою армією... Він підкреслив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено», - зазначили в адміністрації президента.
Алієв у ході переговорів також сказав, що його країна досягла головної мети з моменту здобуття незалежності на початку минулого століття (у 1918 році, перед окупацією більшовицькою Росією у 1920-му - ред.) та повернула собі всі свої історичні землі.
На зустрічі також було вказувалося, що Азербайджан є цінним партнером НАТО, високо оцінені заслуги його Збройних сил в операції «Рішуча підтримка» в Афганістані. Також наголошувалося, що азербайджанські миротворці стали останніми військовослужбовцями, які залишили Афганістан у 2021 році.
Сторони обговорили й перспективи співробітництва Азербайджану з НАТО та продовження його участі у програмі Альянсу «Партнерство заради миру».
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
|Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
