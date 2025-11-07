Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО - Алієв

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі в Баку з делегацією НАТО заявив, що Збройні сили країни у процесі модернізації переходять до стандартів Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє адміністрація президента Азербайджану, передає Укрінформ.

«Глава держави наголосив, що Збройні сили Азербайджану приводяться у відповідність до стандартів НАТО і в цьому контексті тісно співпрацюють із турецькою армією... Він підкреслив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено», - зазначили в адміністрації президента.

Алієв у ході переговорів також сказав, що його країна досягла головної мети з моменту здобуття незалежності на початку минулого століття (у 1918 році, перед окупацією більшовицькою Росією у 1920-му - ред.) та повернула собі всі свої історичні землі.

На зустрічі також було вказувалося, що Азербайджан є цінним партнером НАТО, високо оцінені заслуги його Збройних сил в операції «Рішуча підтримка» в Афганістані. Також наголошувалося, що азербайджанські миротворці стали останніми військовослужбовцями, які залишили Афганістан у 2021 році.

Сторони обговорили й перспективи співробітництва Азербайджану з НАТО та продовження його участі у програмі Альянсу «Партнерство заради миру».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес