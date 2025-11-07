Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі в Баку з делегацією НАТО заявив, що Збройні сили країни у процесі модернізації переходять до стандартів Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє адміністрація президента Азербайджану, передає Укрінформ.

«Глава держави наголосив, що Збройні сили Азербайджану приводяться у відповідність до стандартів НАТО і в цьому контексті тісно співпрацюють із турецькою армією... Він підкреслив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено», - зазначили в адміністрації президента.

Алієв у ході переговорів також сказав, що його країна досягла головної мети з моменту здобуття незалежності на початку минулого століття (у 1918 році, перед окупацією більшовицькою Росією у 1920-му - ред.) та повернула собі всі свої історичні землі.

На зустрічі також було вказувалося, що Азербайджан є цінним партнером НАТО, високо оцінені заслуги його Збройних сил в операції «Рішуча підтримка» в Афганістані. Також наголошувалося, що азербайджанські миротворці стали останніми військовослужбовцями, які залишили Афганістан у 2021 році.

Сторони обговорили й перспективи співробітництва Азербайджану з НАТО та продовження його участі у програмі Альянсу «Партнерство заради миру».