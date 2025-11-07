Радбез ООН зняв санкції з президента Сирії Ахмеда аш-Шараа

Рада Безпеки ООН ухвалила запропоновану Сполученими Штатами резолюцію, що виключає президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та главу МВС цієї країни Анаса Хаттаба зі списків осіб, на яких поширюються санкції проти ІДІЛ та Аль-Каїди.

Про це повідомляє пресслужба ООН, передає Укрінформ.

«Ухваливши резолюцію 2799 (2025) 14 голосами «за», 1 голос «проти» та 1 утримався (Китай), Рада з 15 членів вирішила виключити тимчасового президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та тимчасового міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба зі списку осіб, груп, підприємств та організацій, на які поширюються санкції», - зазначається в повідомленні.

Ідеться про санкції проти представників «Ісламської держави в Іраку та Леванті» (ІДІЛ) та Аль-Каїди. Як наголошується, такий крок дозволить усунути всі перешкоди на шляху економічного відновлення Сирії.

Після результативного голосування представник Сполучених Штатів, чия делегація виступила автором резолюції, заявив, що зараз Сирія «має шанс на велич».

«Сьогоднішнім рішенням Радбез надсилає чіткий політичний сигнал про визнання нової ери Сирії. Виключення із санкційних списків, ухвалене сьогодні, допоможе дати сирійському народу найкращий шанс на стабільне майбутнє та процвітання», - сказав американський дипломат.

Присутній на засіданні делегат Сирії привітав рішення РБ ООН. За його словами, текст резолюції відповідає «історичному і сміливому рішенню» президента США Дональда Трампа підтримати Сирію.

«Ми вважаємо цю резолюцію ознакою дедалі більшої впевненості в новій Сирії, її народі та її керівництві. Сирія перегортає сторінку війни та страждань і будує сучасну державу, засновану на верховенстві права», - сказав сирійський представник.

За його словами, Сирія продовжує простягати руку всім країнам світу, прагнучи бути місцем зустрічі Сходу та Заходу.