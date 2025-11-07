Фінансові новини
07.11.25
11:16
Аеропорт Брюсселя втретє за тиждень зупиняв роботу через дрон
10:07 07.11.2025 |
У Бельгії ввечері у четвер призупиняв роботу аеропорт столиці Брюсселя через появу невідомого дрона - це вже третій подібний інцидент за тиждень.
Про це повідомляє VRT, інформує "Європейська правда".
Бельгійська авіадиспетчерська служба розпорядилася закрити брюссельський аеропорт Завентем о 21:20 за місцевим часом.
Повітряний рух в аеропорту Брюсселя відновився близько 22:00.
"Один рейс через збій був перенаправлений до аеропорту Амстердама. Всі інші рейси, заплановані на сьогоднішній вечір, будуть виконуватися", - заявляв аеропорт Брюсселя.
Закриття в четвер стало останнім у низці збоїв. У вівторок аеропорт Завентем двічі припиняв роботу.
Нагадаємо, у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.
Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава - найімовірніше Росія.
За підсумками засідання Ради з питань національної безпеки у четвер в Бельгії вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки у відповідь на серію інцидентів з дронами.
