Аеропорт Брюсселя втретє за тиждень зупиняв роботу через дрон

 

У Бельгії ввечері у четвер призупиняв роботу аеропорт столиці Брюсселя через появу невідомого дрона - це вже третій подібний інцидент за тиждень.

Про це повідомляє VRT, інформує "Європейська правда".

Бельгійська авіадиспетчерська служба розпорядилася закрити брюссельський аеропорт Завентем о 21:20 за місцевим часом.

Повітряний рух в аеропорту Брюсселя відновився близько 22:00.

"Один рейс через збій був перенаправлений до аеропорту Амстердама. Всі інші рейси, заплановані на сьогоднішній вечір, будуть виконуватися", - заявляв аеропорт Брюсселя.

Закриття в четвер стало останнім у низці збоїв. У вівторок аеропорт Завентем двічі припиняв роботу.

Нагадаємо, у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава - найімовірніше Росія.

За підсумками засідання Ради з питань національної безпеки у четвер в Бельгії вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки у відповідь на серію інцидентів з дронами.
 

