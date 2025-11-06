Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft

Міжнародний кримінальний суд (МКС), що в нідерландській Гаазі, відмовився від програмного забезпечення американської Microsoft, замінивши його на альтернативне рішення європейського провадження.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на NRC, таке рішення було ухвалено з метою зниження залежності від постачальників з США на тлі ризику введення нових санкцій.

"Міжнародний кримінальний суд (МКС) відмовляється від Microsoft та обирає європейську альтернативу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нове програмне забезпечення МКС, ймовірно, надасть німецька компанія ZenDiS, створена за підтримки уряду Німеччини для зміцнення цифрового суверенітету державних структур.

ZenDiS була заснована як компетентний центр для підтримки цифрового суверенітету державних структур на федеральному, земельному та муніципальному рівні у Німеччині.

У той же час, як пише NRC, Microsoft наголосила, що не припиняла співпрацю з судом. Зокрема, в корпорації заявили, що відключення електронної пошти прокурора МКС Каріма Хана від системи Outlook минулого року сталося за рішенням американської влади, а не з ініціативи компанії. У корпорації додали, що "як і раніше, цінують відносини з МКС і мають намір продовжувати надання суду технологічних послуг у майбутньому".

Раніше газета De Volkskrant повідомляла, що влада Нідерландів стурбована надмірною залежністю державних структур від розробок американської технологічної корпорації Microsoft і вбачає в цьому загрозу цифровому суверенітету країни. Як писало видання, нідерландські держвідомства функціонують виключно в екосистемі Microsoft, і відмовитися від неї в найкоротші терміни неможливо. Наразі в уряді обговорюється можливість переходу на європейські альтернативи, включаючи французькі та німецькі рішення.