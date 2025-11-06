Фінансові новини
- 06.11.25
- 18:59
- RSS
- мапа сайту
У Болгарії хочуть змінити законодавство, щоб узяти під контроль НПЗ Лукойлу
17:43 06.11.2025 |
Парламент Болгарії готує законодавчі зміни, які дозволять конфіскувати нафтопереробний завод російського Лукойла у Бургасі й передати його новому власнику, повідомляють місцеві ЗМІ.
Законопроєкт передбачає призначення зовнішнього управителя, який контролюватиме продаж Lukoil Neftochim Burgas. Лукойл при цьому не отримає права голосу й не зможе оскаржити рішення.
За словами колишнього прем'єра Болгарії, лідера партії, що при владі, ГЄРБ Бойка Борисова, у цьому "є велика логіка".
Призначення спеціального управителя, який візьме на себе операційне керівництво заводом, дасть змогу забезпечити енергетичну безпеку, запобігти перебоям з постачанням та уникнути вторинних санкцій, вважає директор з енергетики та клімату болгарського Центру вивчення демократії Мартін Владіміров.
За даними ЗМІ, великий інтерес до того, щоб стати спеціальним управителем Лукойлу в Болгарії виявляє BP (British Petroleum).
Після того, як США запровадили санкції проти Лукойлу, парламент Болгарії схвалив поправки до закону про інвестиції, які відкрили шлях до продажу болгарських активів російської компанії. Однак президент Румен Радев ветував закон.
Сам процес продажу може тривати лише місяць, оскільки, відповідно до санкційних вимог США (OFAC), країни, де частка в активах Лукойлу перевищує 50%, повинні врегулювати питання власності до 21 листопада поточного року.
1 листопада видання Politico повідомило, що Болгарія розглядає можливість звернутися щодо звільнення її від нових санкцій Сполучених Штатів проти російського Лукойлу.
