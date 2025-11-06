Авторизация

У Франції почали перевіряти всі посилки з Shein для перехоплення нелегальних товарів

 

В уряді Франції анонсували "операцію виняткових масштабів" з контролю вмісту посилок, які прибувають в країну з китайської платформи онлайн-продажів Shein.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка публічних фінансів Амелі де Моншален.

Міністерка заявила, що після скандалу довкола платформи Shein у Франції з 6 листопада влаштують тотальну перевірку посилок з цього торговельного майданчика для перехоплення потенційно заборонених товарів і з'ясування, наскільки це системна проблема.

Вона заявила, що вже у найближчі години в аеропорту Шарля де Голля будуть відкриті для контролю 200 тисяч пакунків з Shein, що прямують до французьких покупців, і надалі планують перевіряти "100% посилок". Саме через цей аеропорт ввозяться 95% усіх посилок з Китаю.

"Ця операція виняткового масштабу спрямована на перевірку відповідності продукції стандартам, правдивості декларування та дотримання фіскальних і митних зобов'язань. Перші результати виявили продукцію з невідповідностями та незаконні товари, включно із косметикою, що не відповідає дозволам, іграшками, що небезпечні для дітей, контрафактами, проблемною побутовою технікою", - заявила посадовиця.

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними - після того, як французькі контролюючі органи помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток. В парламенті зажадали пояснень від компанії, а в уряді заявили, що це може призвести до заборони платформи.

ЗМІ дізналися про перший випадок затримання французького покупця скандальної ляльки.

На додачу, один з депутатів знайшов у каталогах платформи предмети, що класифікуються як зброя категорії А і продаж яких порушує французьке законодавство.

Французька прокуратура повідомила про розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish через підозри у присутності в каталозі нелегальних товарів.

Паралельно Франція закликала до суворіших контролюючих заходів на рівні ЄС.

