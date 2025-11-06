Фінансові новини
Коаліція G7 може встановити два цінові обмеження на російські нафтопродукти – Reuters
16:26 06.11.2025 |
"Велика сімка" прагнутиме встановити два обмеження цін на російські нафтопродукти в лютому 2026 року. Про це повідомило агентство Reuters.
Одне обмеження стосуватиметься продуктів, що торгуються з премією до сирої нафти, а інше для тих, що торгуються зі знижкою.
З 5 лютого коаліція, до складу якої входять Австралія, Канада, Японія та Сполучені Штати, а також 27 країн Європейського Союзу, планує запровадити обмеження цін на російські продукти, такі як дизельне пальне, гас та мазут.
При цьому неназваний чиновник заявив агентству, що обмеження цін на нафтопродукти є складнішим, ніж встановлення ліміту цін лише на сиру нафту, оскільки ціна на них часто залежить від того, де вони купуються, а не від того, де виробляються.
