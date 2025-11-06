Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Коаліція G7 може встановити два цінові обмеження на російські нафтопродукти – Reuters

 

"Велика сімка" прагнутиме встановити два обмеження цін на російські нафтопродукти в лютому 2026 року. Про це повідомило агентство Reuters.

Одне обмеження стосуватиметься продуктів, що торгуються з премією до сирої нафти, а інше для тих, що торгуються зі знижкою.

З 5 лютого коаліція, до складу якої входять Австралія, Канада, Японія та Сполучені Штати, а також 27 країн Європейського Союзу, планує запровадити обмеження цін на російські продукти, такі як дизельне пальне, гас та мазут.

При цьому неназваний чиновник заявив агентству, що обмеження цін на нафтопродукти є складнішим, ніж встановлення ліміту цін лише на сиру нафту, оскільки ціна на них часто залежить від того, де вони купуються, а не від того, де виробляються.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

Бізнес