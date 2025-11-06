Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісію турбує, що Угорщина досі видає «національні карти» росіянам

 

Європейська комісія занепокоєна тим, що в Угорщині продовжують надавати громадянам Росії посвідки на постійне проживання.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час спілкування з журналістами 6 листопада.

Те, що Угорщина надає росіянам свої "національні карти", викликає стурбованість у Брюсселі.

"Комісія стурбована тим, що, за останньою наявною інформацією, Угорщина продовжує видавати російським громадянам так звані національні карти на підставі власних внутрішніх правил", - наголосив Ламмерт.

Він повідомив, що Єврокомісія моніторить ситуацію і підтримує контакти з усіма державами-членами, включно з Угорщиною, "щодо практики видачі дозволів на проживання".

"Російська агресія проти України й надалі становить загрозу безпеці Союзу. Усі інструменти ЄС і держав-членів мають сприяти забезпеченню безпеки Союзу та цілісності Шенгенської зони", - нагадав речник Єврокомісії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес