Єврокомісію турбує, що Угорщина досі видає «національні карти» росіянам

Європейська комісія занепокоєна тим, що в Угорщині продовжують надавати громадянам Росії посвідки на постійне проживання.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час спілкування з журналістами 6 листопада.

Те, що Угорщина надає росіянам свої "національні карти", викликає стурбованість у Брюсселі.

"Комісія стурбована тим, що, за останньою наявною інформацією, Угорщина продовжує видавати російським громадянам так звані національні карти на підставі власних внутрішніх правил", - наголосив Ламмерт.

Він повідомив, що Єврокомісія моніторить ситуацію і підтримує контакти з усіма державами-членами, включно з Угорщиною, "щодо практики видачі дозволів на проживання".

"Російська агресія проти України й надалі становить загрозу безпеці Союзу. Усі інструменти ЄС і держав-членів мають сприяти забезпеченню безпеки Союзу та цілісності Шенгенської зони", - нагадав речник Єврокомісії.