У ЄС визнали плани обмежити видачу віз росіянам: «Слідкуйте за новинами»

 

Європейська комісія підтвердила, що готує подальші обмеження видачі Шенгенських віз громадянам Росії, але наразі не уточнює деталі.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час спілкування з журналістами 6 листопада.

У Єврокомісії підтвердили, що розглядають питання встановлення більш суворого візового режиму з Росією.

"Можу підтвердити, що ми зараз розглядаємо додаткові заходи у тісній координації з державами-членами. Але на цьому етапі я попрошу вас стежити за оновленнями", - заявив Ламмерт, відповідаючи на питання про недавні публікації в ЗМІ щодо планів ЄС заборонити видавати росіянам багаторазові Шенгенські візи.

"Ми знаємо про повідомлення у ЗМІ, однак ми ніколи не коментуємо витоки інформації", - додав він.

Речник Єврокомісії нагадав, що ще у 2022 році Європейський Союз призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією.

"Тоді ж ми ухвалили набір рекомендацій для держав-членів, які передбачають відмову у пріоритеті для російських заявників і зосередження на питаннях безпеки та контролю кордонів. Комісія уважно моніторить виконання цих рекомендацій і працює з державами-членами для забезпечення їх послідовного застосування", - розповів Ламмерт.

Він додав, що кількість виданих російським громадянам шенгенських віз зменшилася з понад 4 мільйонів у 2019 році до приблизно 500 тисяч у 2023 році.

Як повідомляла "Європейська правда", за деякими даними, ЄС до кінця тижня хоче посилити візові правила для росіян.

ЄС вже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши угоду про спрощення візового режиму з Росією наприкінці 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Деякі країни-члени, зокрема країни Балтії та Польща, пішли ще далі, заборонивши або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

