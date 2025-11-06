Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На кордоні Білорусі з Польщею скупчилася гігантська черга з вантажівок
15:51 06.11.2025 |
У черзі на перетин білорусько-польського кордону на одному з КПП чекають близько 3 тисяч фур, а час очікування може сягати чотирьох днів.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У черзі на в'їзд до Польщі на пункті пропуску "Тересполь - Брест" з білоруського боку чекають близько 3 тисяч вантажівок, при тому, що за день він пропускає в середньому 650 транспортних засобів.
Час очікування для водіїв може сягати чотирьох днів.
Черги на відкритих КПП з Польщею на білоруському кордоні особливо зросли після рішення Литви на місяць закрити кордон з Білоруссю через гібридні інциденти з метеокулями, що зривають роботу аеропорту Вільнюса.
У середині жовтня черга зазвичай сягала більше 100 транспортних засобів, а з 1 листопада почала перевищувати тисячу, після чого транспорту у черзі ставало все більше й більше.
Тим часом на закритому білорусько-литовському кордоні скупчилися близько 5 тисяч вантажівок, у Вільнюсі шукають способи, як допомогти їм повернутись.
Нагадаємо, Польща лише частково відкрила кордон з Білоруссю після завершення російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Єврокомісію турбує, що Угорщина досі видає «національні карти» росіянам
|У ЄС визнали плани обмежити видачу віз росіянам: «Слідкуйте за новинами»
|На кордоні Білорусі з Польщею скупчилася гігантська черга з вантажівок
|Кількість звільнень у компаніях США в жовтні сягнула максимуму за 17 років
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|США та Японія хочуть спільно видобувати рідкісноземельні у Тихому океані
Бізнес
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень