На кордоні Білорусі з Польщею скупчилася гігантська черга з вантажівок

У черзі на перетин білорусько-польського кордону на одному з КПП чекають близько 3 тисяч фур, а час очікування може сягати чотирьох днів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У черзі на в'їзд до Польщі на пункті пропуску "Тересполь - Брест" з білоруського боку чекають близько 3 тисяч вантажівок, при тому, що за день він пропускає в середньому 650 транспортних засобів.

Час очікування для водіїв може сягати чотирьох днів.

Черги на відкритих КПП з Польщею на білоруському кордоні особливо зросли після рішення Литви на місяць закрити кордон з Білоруссю через гібридні інциденти з метеокулями, що зривають роботу аеропорту Вільнюса.

У середині жовтня черга зазвичай сягала більше 100 транспортних засобів, а з 1 листопада почала перевищувати тисячу, після чого транспорту у черзі ставало все більше й більше.

Тим часом на закритому білорусько-литовському кордоні скупчилися близько 5 тисяч вантажівок, у Вільнюсі шукають способи, як допомогти їм повернутись.

Нагадаємо, Польща лише частково відкрила кордон з Білоруссю після завершення російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025".