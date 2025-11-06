Авторизация

На кордоні Білорусі з Польщею скупчилася гігантська черга з вантажівок

 

У черзі на перетин білорусько-польського кордону на одному з КПП чекають близько 3 тисяч фур, а час очікування може сягати чотирьох днів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У черзі на в'їзд до Польщі на пункті пропуску "Тересполь - Брест" з білоруського боку чекають близько 3 тисяч вантажівок, при тому, що за день він пропускає в середньому 650 транспортних засобів.

Час очікування для водіїв може сягати чотирьох днів.

Черги на відкритих КПП з Польщею на білоруському кордоні особливо зросли після рішення Литви на місяць закрити кордон з Білоруссю через гібридні інциденти з метеокулями, що зривають роботу аеропорту Вільнюса.

У середині жовтня черга зазвичай сягала більше 100 транспортних засобів, а з 1 листопада почала перевищувати тисячу, після чого транспорту у черзі ставало все більше й більше.

Тим часом на закритому білорусько-литовському кордоні скупчилися близько 5 тисяч вантажівок, у Вільнюсі шукають способи, як допомогти їм повернутись.

Нагадаємо, Польща лише частково відкрила кордон з Білоруссю після завершення російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025".
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

