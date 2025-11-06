Кількість звільнень у компаніях США в жовтні сягнула максимуму за 17 років

Американські компанії в жовтні оголосили про скорочення кількості робочих місць на 153,074 тис., повідомила рекрутингова фірма Challenger, Gray & Christmas.

Це максимум для будь-якого місяця з 2008 року, а для жовтня - з 2003 року.

У вересні кількість звільнень становила 54,064 тис.

Минулого місяця без роботи залишилися 47,878 тис. складських працівників, 33,281 тис. працівників із технічних галузей, 10,662 тис. працівників харчової сфери та 7,883 тис. держслужбовців.

"Жовтнева кількість звільнень була значно вища, ніж у середньому для цього місяця. У деяких галузях кількість співробітників коригується після активного найму в період пандемії, але загалом показник зріс на тлі впровадження ШІ, ослаблення споживчих витрат і капіталовкладень", - зазначив Енді Челленджер із Challenger, Gray & Christmas.

З початку поточного року компанії оголосили про скорочення штатів майже на 1,1 млн співробітників. Це на 65% більше за показник за аналогічний період минулого року і на 44% більше, ніж за весь минулий рік.

Ринок звертає особливу увагу на дані, які збирають приватні компанії, оскільки офіційну статистику з ринку праці не публікують через припинення роботи уряду США.