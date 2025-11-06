Авторизация

Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia

 

Китай виграє ШІ-гонку у США завдяки нижчій вартості енергії та більш м'якому регулюванню, вважає головний виконавчий директор американської Nvidia Corp. Дженсен Хуан.

"Китай виграє ШІ-гонку", - сказав він газеті Financial Times.

За його словами, Захід, включно зі США і Великою Британією, стримує цинізм. "Нам потрібно більше оптимізму", - заявив він на полях саміту Future of AI, який проводить видання.

Хуан відзначив нові правила американських штатів щодо ШІ, які можуть призвести до появи "50 нових нормативно-правових актів". Водночас Пекін надає енергетичні субсидії, які дозволять китайським компаніям знизити витрати на експлуатацію ШІ-чипів місцевої розробки. "Електрика безкоштовно", - сказав CEO.

Після виходу матеріалу британської газети Nvidia опублікувала на своїй офіційній сторінці в X наступну заяву Хуана: "Як я давно кажу, Китай у наносекундах позаду Америки стостовно ШІ. Вкрай важливо, щоб Америка перемогла, збільшила відрив і виграла конкуренцію за світових розробників".

Раніше топменеджер неодноразово говорив, що США можуть зберегти лідерство в ШІ-перегонах, якщо розробники і далі покладатимуться на ШІ-чипи Nvidia.

Під час саміту FT Хуан, головний науковий співробітник Meta в сфері ШІ Ян Лекун і провідні вчені в інформатиці Йошуа Бенджіо, Джеффрі Гінтон, Фей-Фей Лі та Білл Даллі, яких називають хрещеними батьками ШІ, припустили, що комп'ютерний інтелект уже еквівалентний людському в деяких галузях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

