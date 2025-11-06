Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
15:44 06.11.2025 |
Китай виграє ШІ-гонку у США завдяки нижчій вартості енергії та більш м'якому регулюванню, вважає головний виконавчий директор американської Nvidia Corp. Дженсен Хуан.
"Китай виграє ШІ-гонку", - сказав він газеті Financial Times.
За його словами, Захід, включно зі США і Великою Британією, стримує цинізм. "Нам потрібно більше оптимізму", - заявив він на полях саміту Future of AI, який проводить видання.
Хуан відзначив нові правила американських штатів щодо ШІ, які можуть призвести до появи "50 нових нормативно-правових актів". Водночас Пекін надає енергетичні субсидії, які дозволять китайським компаніям знизити витрати на експлуатацію ШІ-чипів місцевої розробки. "Електрика безкоштовно", - сказав CEO.
Після виходу матеріалу британської газети Nvidia опублікувала на своїй офіційній сторінці в X наступну заяву Хуана: "Як я давно кажу, Китай у наносекундах позаду Америки стостовно ШІ. Вкрай важливо, щоб Америка перемогла, збільшила відрив і виграла конкуренцію за світових розробників".
Раніше топменеджер неодноразово говорив, що США можуть зберегти лідерство в ШІ-перегонах, якщо розробники і далі покладатимуться на ШІ-чипи Nvidia.
Під час саміту FT Хуан, головний науковий співробітник Meta в сфері ШІ Ян Лекун і провідні вчені в інформатиці Йошуа Бенджіо, Джеффрі Гінтон, Фей-Фей Лі та Білл Даллі, яких називають хрещеними батьками ШІ, припустили, що комп'ютерний інтелект уже еквівалентний людському в деяких галузях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Єврокомісію турбує, що Угорщина досі видає «національні карти» росіянам
|У ЄС визнали плани обмежити видачу віз росіянам: «Слідкуйте за новинами»
|На кордоні Білорусі з Польщею скупчилася гігантська черга з вантажівок
|Кількість звільнень у компаніях США в жовтні сягнула максимуму за 17 років
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|США та Японія хочуть спільно видобувати рідкісноземельні у Тихому океані
Бізнес
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень