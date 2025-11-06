Фінансові новини
США та Японія хочуть спільно видобувати рідкісноземельні у Тихому океані
14:10 06.11.2025 |
Японія та Сполучені Штати спільно вивчатимуть можливість розробки родовищ рідкісноземельних елементів у водах навколо острова Мінеміторі в Тихому океані.
Про це заявила прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, пише Reuters.
Спільна розробка рідкісноземів була ключовою темою її зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня, сказала Такаїчі під час парламентського засідання.
Під час візиту Трампа до Токіо дві країни підписали рамкову угоду щодо забезпечення поставок рідкісноземів, щоб протистояти домінуванню Китаю в матеріалах, що використовуються від автомобілів до винищувачів.
Навколо острова Мінеміторі, приблизно за 1 900 км на південний схід від Токіо, залягають поклади мулу, що потенційно містять рідкісноземельні елементи, сказала Такаїчі.
За її словами, Японія планує у січні випробувати підйом рідкісноземельного мулу з глибини 6 000 метрів на предмет технічної здійсненності.
"Ми розглянемо конкретні способи просування співпраці між Японією та США у сфері розробки рідкоземів... навколо острова Мінеміторі", - зазначила Такаїчі.
Уряд Японії рухає національний проєкт із розвитку вітчизняного видобутку рідкоземів у межах ширших зусиль зі зміцнення морської та економічної безпеки.
