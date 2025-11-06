Фінансові новини
Парламент Швеції схвалив видобуток урану на території країни
13:43 06.11.2025 |
Парламент Швеції (Риксдаг), попри занепокоєння з боку кількох муніципалітетів, проголосував за те, щоб знову дозволити видобуток урану в країні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sweden Herald.
Зазначається, що партії влади та «Шведські демократи» проголосували за скасування заборони, тоді як опозиція виступила проти цієї пропозиції. Рішення ухвалено з мінімальною перевагою - в один голос на користь прибічників видобутку урану. На їхню думку, якщо Швеція хоче мати ядерну енергетику, вона також повинна бути відкритою для видобутку сировини - урану.
Представниця Партії зелених Аманда Лінд висловила різку критику щодо рішення. «Це величезна зрада всіх тих, хто живе поблизу уранових родовищ Швеції. Тепер людям знову доведеться жити зі страхом, що їхній район буде знищено», - наголосила вона.
Рішення уряду, зокрема, означає, що на шахти, де знайдено невелику кількість урану, не поширюватимуться вимоги щодо отримання дозволів і муніципальне вето. Це може бути у випадку, коли уран знаходять як вторинну сировину. Зміни набудуть чинності з 1 січня.
Водночас шведський уряд хоче піти ще далі, і в майбутньому очікується, що здатність муніципалітетів відмовляти у видобутку урану зникне повністю. Влада хоче, щоб видобуток урану називався не ядерним «інструментом», а ядерною «діяльністю», що змінює можливість зупинити її.
Пропозиція винесена на обговорення, однак ці зміни можуть набути чинності з 1 липня наступного року.
У муніципалітетах з великими запасами урану, серед яких Фальчепінг, Естерсунд і Вільгельміна, застерігають про негативні наслідки для довкілля, сільськогосподарських ландшафтів, тваринництва та водопостачання.
Заборону на видобуток урану в Швеції було запроваджено у 2018 році тодішнім урядом соціал-демократів.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні уряд Швеції запропонував скасувати заборону на видобуток урану в країні, щоб зменшити потребу в імпорті.
Державна компанія Vattenfall AB також купувала російський уран в минулому, але ці поставки припинилися у 2022 році після вторгнення РФ в Україну.
У Швеції нині працюють шість атомних реакторів, і Vattenfall планує побудувати кілька нових блоків впродовж наступного десятиліття, щоб задовольнити зростання попиту на електроенергію.
