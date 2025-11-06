ЄС розглядає два варіанти покриття дефіциту фінансування України - Euractiv

Європейська комісія розглядає можливість подолання значного дефіциту фінансування України за рахунок спільного боргу ЄС або двосторонніх грантів від держав-членів.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на три джерела, знайомі з питанням, передає Укрінформ.

Ці два варіанти будуть викладені у записці Єврокомісії щодо фінансування України, яку найближчими тижнями розповсюдять у столицях ЄС. Вони доповнюють «репараційну позику» - опцію, яку Єврокомісія вважає найоптимальнішою, але проти якої наразі виступає Бельгія.

Водночас прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер підтримує ідею спільного боргу для допомоги Києву.

«Велика перевага боргу полягає в тому, що ви його розумієте, - сказав Де Вевер. - Ви знаєте, яка його сума. Ви знаєте, коли його треба повертати. Ви точно знаєте, хто за це відповідає. Недолік російських активів полягає в тому, що ви не знаєте, як далеко зайде судовий процес, скільки часу він займе і з якими проблемами ви зіткнетеся».

За даними джерел, варіант спільного запозичення, викладений в документі Єврокомісії, не передбачає підтримки позики за рахунок довгострокового бюджету ЄС через брак можливостей.

В матеріалі додається, що документ з опціями фінансування ще переглядається і може бути змінений.