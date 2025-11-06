Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС розглядає два варіанти покриття дефіциту фінансування України - Euractiv
13:40 06.11.2025 |
Європейська комісія розглядає можливість подолання значного дефіциту фінансування України за рахунок спільного боргу ЄС або двосторонніх грантів від держав-членів.
Про це повідомляє Euractiv з посиланням на три джерела, знайомі з питанням, передає Укрінформ.
Ці два варіанти будуть викладені у записці Єврокомісії щодо фінансування України, яку найближчими тижнями розповсюдять у столицях ЄС. Вони доповнюють «репараційну позику» - опцію, яку Єврокомісія вважає найоптимальнішою, але проти якої наразі виступає Бельгія.
Водночас прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер підтримує ідею спільного боргу для допомоги Києву.
«Велика перевага боргу полягає в тому, що ви його розумієте, - сказав Де Вевер. - Ви знаєте, яка його сума. Ви знаєте, коли його треба повертати. Ви точно знаєте, хто за це відповідає. Недолік російських активів полягає в тому, що ви не знаєте, як далеко зайде судовий процес, скільки часу він займе і з якими проблемами ви зіткнетеся».
За даними джерел, варіант спільного запозичення, викладений в документі Єврокомісії, не передбачає підтримки позики за рахунок довгострокового бюджету ЄС через брак можливостей.
В матеріалі додається, що документ з опціями фінансування ще переглядається і може бути змінений.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Парламент Швеції схвалив видобуток урану на території країни
|ЄС розглядає два варіанти покриття дефіциту фінансування України - Euractiv
|Загроза безпеці ФРН? Бундестаг обговорив зв'язки АдН з РФ
|Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону
|Саудівці знижують грудневу ціну на основний сорт нафти для Азії
|Франція закликає ЄС жорсткіше взятися за платформу Shein
Бізнес
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів