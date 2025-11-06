Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС розглядає два варіанти покриття дефіциту фінансування України - Euractiv

 

Європейська комісія розглядає можливість подолання значного дефіциту фінансування України за рахунок спільного боргу ЄС або двосторонніх грантів від держав-членів.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на три джерела, знайомі з питанням, передає Укрінформ.

Ці два варіанти будуть викладені у записці Єврокомісії щодо фінансування України, яку найближчими тижнями розповсюдять у столицях ЄС. Вони доповнюють «репараційну позику» - опцію, яку Єврокомісія вважає найоптимальнішою, але проти якої наразі виступає Бельгія.

Водночас прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер підтримує ідею спільного боргу для допомоги Києву.

«Велика перевага боргу полягає в тому, що ви його розумієте, - сказав Де Вевер. - Ви знаєте, яка його сума. Ви знаєте, коли його треба повертати. Ви точно знаєте, хто за це відповідає. Недолік російських активів полягає в тому, що ви не знаєте, як далеко зайде судовий процес, скільки часу він займе і з якими проблемами ви зіткнетеся».

За даними джерел, варіант спільного запозичення, викладений в документі Єврокомісії, не передбачає підтримки позики за рахунок довгострокового бюджету ЄС через брак можливостей.

В матеріалі додається, що документ з опціями фінансування ще переглядається і може бути змінений.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес