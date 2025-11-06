Загроза безпеці ФРН? Бундестаг обговорив зв'язки АдН з РФ

Міністр внутрішніх справ Тюрингії і член СДПН Ґеорґ Маєр

"Яке щастя для (президента Росії. - Ред.) Володимира Путіна, що в Німеччині є така партія, як "Альтернатива для Німеччини" (АдН. - Ред.)", - іронізував депутат від правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Марк Генріхманн (Marc Henrichmann). "Вам слід змінити назву на "Альтернатива для Росії", - говорив хтось із його колег. Іронії було багато, коли депутати Бундестагу в середу, 5 жовтня, обговорювали можливий вплив "ставлення опозиційної ультраправої АдН до Росії на інтереси Німеччини у сфері безпеки".

Дискусію з такою назвою в рамках "актуальної години" (Aktuelle Stunde) ініціювала правляча коаліція консерваторів з блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів. Зв'язки АдН з Росією в німецькому парламенті згадують часто, але окреме годинне обговорення - рідкість.

Шпигунство на користь Росії? У чому підозрюють АдН

Приводом стали нещодавні висловлювання міністра внутрішніх справ Тюрингії, члена СДПН Ґеорґа Маєра (Georg Maier) про те, що АдН може зловживати механізмом парламентських запитів з метою фактичного шпигунства на користь Росії. Такі запити - право опозиційних партій і вважаються важливим контрольним механізмом.

За даними Маєра, з початку року фракція АдН, яка посіла на виборах у земельний парламент Тюрингії у 2024 році перше місце, направила близько 50 докладних запитів уряду про критичну інфраструктуру. Багато з них були прямо або опосередковано пов'язані з війною Росії проти України і військовою підтримкою, яку Берлін надає Києву. Наприклад, ішлося про маршрути поїздів з вантажами Бундесверу та їх зупинки на території федеральної землі. Також запити стосувалися роботи поліції, транспортних шляхів, водо- та електропостачання або водойм, якими користуються пожежники.

Подібні запити від АдН були і до земельного парламенту Бранденбургу, і до федерального уряду. Вони, серед іншого, стосувалися захисту від безпілотників або хакерських атак. І те, і інше в Німеччині часто вважають диверсійною діяльністю Росії. Депутати від правлячої коаліції вважають, що ця інформація може бути вигідною Москві.

За АдН, створеною за рік до анексії Криму в 2014 році як партія євроскептиків, давно закріпився імідж проросійської партії. Вона, серед іншого, послідовно виступає проти поставок зброї Україні, за скасування санкцій проти РФ і відновлення закупівель російського трубопровідного газу. Правда, останнім часом АдН рідше виступає на цю тему публічно. Німецькі ЗМІ припустили, що партія вирішила менше говорити про Росію, оскільки, мовляв, це може відштовхнути частину виборців.

Відмова у пропуску до Бундестагу для помічників депутатів АдН

Під час виступів у Бундестазі більшість депутатів, за винятком самої АдН, згадували не стільки про це, скільки про численні недавні випадки, коли депутатів АдН або їхніх помічників підозрювали у зв'язках з Росією та її спецслужбами.

Один із резонансних епізодів - у вересні адміністрація Бундестагу відмовилася видати перепустку до парламенту і допуск до IT-системи кільком помічникам депутатів АдН, оскільки їх вважали загрозою безпеці. Один із них, сам колишній депутат Бундестагу Ульріх Еме (Ulrich Oehme), подав до суду і програв. Приводом стали його "тісні зв'язки" з громадянином РФ, який співпрацював з російськими спецслужбами.

Одному з депутатів АдН, заступнику голови фракції в Бундестазі і співголові партії у федеральній землі Баден-Вюртемберг Маркусу Фронмаєру (Markus Frohnmaier), депутати коаліції пригадали публікації в німецькій пресі про те, що в РФ його нібито вважають "повністю підконтрольним". Критикували і його намір навесні 2026 року поїхати з візитом до Росії.

Що АдН відповіла на критику

Фронмаєр у відповідь жартував, говорив, що партії коаліції намагаються боротися з АдН, тому що вона популярна. Про підозру у шпигунстві через парламентські запити він нічого не сказав і закликав вирішувати внутрішні економічні проблеми Німеччини. Інші представники АдН заявили, що нічого секретного їхня партія не випитує, а уряд має право не розголошувати секретну інформацію. Позицію АдН по суті дискусії озвучив інший депутат: якщо є за що притягнути до відповідальності - де позови? Чи будуть вони, питання відкрите.

В цілому нової інформації під час обговорення не прозвучало. Питання колишнього міністра праці, соціал-демократа Губертуса Гайля (Hubtus Heil) про те, навіщо АдН засипає відомства запитами про критичну інфраструктуру, залишилося без відповіді. Так само, як і пропозиція закликати Росію зупинити війну в Україні. Відсутність такого заклику депутати правлячої коаліції розцінили як черговий доказ того, що АдН, як вони вважають, є "троянським конем" Росії.

Депутати від опозиційних Зелених і Лівої партії знову виступили за заборону АдН за підозрою в правому екстремізмі. Цю ідею підтримує і правляча СДПН, але блок ХДС/ХСС, для якого АдН - головний політичний конкурент, поки що проти. Дискусія в Бундестазі цього не змінила. В одному консерватори та їхні партнери по коаліції, соціал-демократи, схоже, єдині - вони намагаються активніше атакувати ультраправих. Поки що - риторично.