Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону
12:49 06.11.2025 |
Рада ЄС оголосила в четвер, що досягла попередньої угоди з Європарламентом про заходи щодо стимулювання оборонних інвестицій для реалізації плану ReArm Europe - ініціативи Євросоюзу щодо збільшення витрат на оборону.
"Досягнута сьогодні угода про стимулювання оборонних інвестицій у поточному бюджеті ЄС є важливою віхою в реалізації плану ReArm Europe і в просуванні ЄС до підвищення нашої обороноздатності до 2030 року. Нам необхідно максимально збільшити наші інвестиції в оборону і технології подвійного призначення, щоб підготуватися до майбутнього разом з Європою і Україною", - заявив міністр оборони, що головує в Раді ЄС, Данії Троельс Лунд Поульсен.
У комюніке ради повідомляється, що угода включає в себе рішення про приєднання України до Європейського оборонного фонду, а це означає її "поступову інтеграцію в європейську оборонно-промислову базу". Це "створить нові можливості для українських організацій приєднатися до спільних оборонних досліджень і розробок ЄС у майбутньому", наголошується в повідомленні.
Досягнута переговірниками сторін угода має бути підтверджена обома організаціями, після чого відбудеться офіційне прийняття рішення щодо стимулювання оборонних інвестицій у поточному бюджеті ЄС.
