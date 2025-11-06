Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція закликає ЄС жорсткіше взятися за платформу Shein
11:34 06.11.2025 |
Франція посилила тиск на Європейський Союз з метою ініціювати офіційне розслідування щодо китайського інтернет-магазину Shein після серії скандалів із брендом в країні.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, Shein "явно" порушує європейські правила.
"Я вважаю, що Європейська комісія повинна вжити заходів. Вона не може більше чекати", - сказав Барро.
Своєю чергою міністр фінансів Франції Ролан Лескюр і міністерка цифрових технологій Анн ле Енанф написали листа до глави технологічного відділу ЄС Хенни Вірккунен, в якому попередила про "серйозні порушення" з боку Shein.
За словами міністрів, "існують подібні ризики, пов'язані з діяльністю цієї платформи в інших країнах Європейського Союзу".
Франція закликала Європейську комісію "без зволікань" провести розслідування, щоб з'ясувати, що призвело до продажу незаконних предметів на платформі.
Представник Європейської комісії підтвердив отримання листа і заявив, що комісія розгляне його і прийме рішення про подальші дії.
Shein класифікується як "дуже велика онлайн-платформа" відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), і Комісія має повноваження проводити розслідування щодо платформ на предмет можливих порушень цього закону.
Комісія може накладати штрафи в розмірі до 6% від річного обороту компанії за підтверджені порушення DSA.
Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними - після того, як французькі органи контролю помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток. В парламенті зажадали пояснень від компанії, а в уряді заявили, що це може призвести до заборони платформи.
На додачу, один з депутатів знайшов у каталогах платформи предмети, що класифікуються як зброя категорії А і продаж яких порушує французьке законодавство.
Французька прокуратура повідомила про розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish через підозри у присутності в каталозі нелегальних товарів.
Крім того, уряд Франції ініціював призупинення доступу до Shein.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Парламент Швеції схвалив видобуток урану на території країни
|ЄС розглядає два варіанти покриття дефіциту фінансування України - Euractiv
|Загроза безпеці ФРН? Бундестаг обговорив зв'язки АдН з РФ
|Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону
|Саудівці знижують грудневу ціну на основний сорт нафти для Азії
|Франція закликає ЄС жорсткіше взятися за платформу Shein
Бізнес
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів