НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція закликає ЄС жорсткіше взятися за платформу Shein

 

Франція посилила тиск на Європейський Союз з метою ініціювати офіційне розслідування щодо китайського інтернет-магазину Shein після серії скандалів із брендом в країні.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, Shein "явно" порушує європейські правила.

"Я вважаю, що Європейська комісія повинна вжити заходів. Вона не може більше чекати", - сказав Барро.

Своєю чергою міністр фінансів Франції Ролан Лескюр і міністерка цифрових технологій Анн ле Енанф написали листа до глави технологічного відділу ЄС Хенни Вірккунен, в якому попередила про "серйозні порушення" з боку Shein.

За словами міністрів, "існують подібні ризики, пов'язані з діяльністю цієї платформи в інших країнах Європейського Союзу".

Франція закликала Європейську комісію "без зволікань" провести розслідування, щоб з'ясувати, що призвело до продажу незаконних предметів на платформі.

Представник Європейської комісії підтвердив отримання листа і заявив, що комісія розгляне його і прийме рішення про подальші дії.

Shein класифікується як "дуже велика онлайн-платформа" відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), і Комісія має повноваження проводити розслідування щодо платформ на предмет можливих порушень цього закону.

Комісія може накладати штрафи в розмірі до 6% від річного обороту компанії за підтверджені порушення DSA.

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними - після того, як французькі органи контролю помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток. В парламенті зажадали пояснень від компанії, а в уряді заявили, що це може призвести до заборони платформи.

На додачу, один з депутатів знайшов у каталогах платформи предмети, що класифікуються як зброя категорії А і продаж яких порушує французьке законодавство.

Французька прокуратура повідомила про розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish через підозри у присутності в каталозі нелегальних товарів.

Крім того, уряд Франції ініціював призупинення доступу до Shein.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

