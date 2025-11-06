Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Данії намагаються терміново виправити вразливість в електробусах із Китаю

 

Влада Данії терміново вивчає, як усунути прогалину в системі безпеки сотень китайських електробусів Yutong, яка дозволяє дистанційно виводити їх з ладу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Розслідування у Данії розпочалося після того, як транспортні органи Норвегії, де також експлуатуються електробуси Yutong, виявили вразливість у їхньому програмному забезпеченні.

Вона дозволяла китайському постачальнику отримати дистанційний доступ до діагностики систем управління автобусами і потенційно маніпулювати ними під час руху.

У компанії Movia, яка є найбільшим оператором громадського транспорту у Данії, підтвердили наявність вразливості, назвавши її "проблемою для всіх типів транспортних засобів і пристроїв, в яких вбудована китайська електроніка".

А агентство Данії з цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями Samsik сказало, що "стежить за розвитком ситуації в цій галузі та постійно оцінює, чи є існуючі рекомендації та вказівки в цій галузі достатніми".

"Сюди входить визначення необхідності оновлення інформації або співпраці з іншими органами влади для усунення ризиків безпеки, пов'язаних з певними технологіями", - додали у Samsik.

Раніше повідомлялось, що цьогоріч кількість електромобілів у Данії перевищила пів мільйона, що означає, що кожне шосте авто на дорогах країни є електромобілем.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес