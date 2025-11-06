У Данії намагаються терміново виправити вразливість в електробусах із Китаю

Влада Данії терміново вивчає, як усунути прогалину в системі безпеки сотень китайських електробусів Yutong, яка дозволяє дистанційно виводити їх з ладу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Розслідування у Данії розпочалося після того, як транспортні органи Норвегії, де також експлуатуються електробуси Yutong, виявили вразливість у їхньому програмному забезпеченні.

Вона дозволяла китайському постачальнику отримати дистанційний доступ до діагностики систем управління автобусами і потенційно маніпулювати ними під час руху.

У компанії Movia, яка є найбільшим оператором громадського транспорту у Данії, підтвердили наявність вразливості, назвавши її "проблемою для всіх типів транспортних засобів і пристроїв, в яких вбудована китайська електроніка".

А агентство Данії з цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями Samsik сказало, що "стежить за розвитком ситуації в цій галузі та постійно оцінює, чи є існуючі рекомендації та вказівки в цій галузі достатніми".

"Сюди входить визначення необхідності оновлення інформації або співпраці з іншими органами влади для усунення ризиків безпеки, пов'язаних з певними технологіями", - додали у Samsik.

Раніше повідомлялось, що цьогоріч кількість електромобілів у Данії перевищила пів мільйона, що означає, що кожне шосте авто на дорогах країни є електромобілем.