Російські торгові мережі масово розпродують магазини через падіння продажів

Російські торгові мережі, що страждають від спаду продажів, змушені розпродавати свої активи. Так, за січень-жовтень цього року кількість угод на ринку рітейлу підскочила майже на 86% у річному вираженні, досягнувши 65 млрд руб.

Як свідчить оцінка NF Group, до кінця року обсяг угод на ринку рітейлу в Росії може зрости приблизно до 283 млрд руб. (враховуючи також покупки мережами непрофільних активів), що перевищить торішні значення на чверть, передає The Moscow Times.

Як зазначається, власникам бізнесу доводиться повністю або частково продавати активи через брак оборотних коштів на тлі падіння виручки та зростання витрат, а також дорожнечі кредитних коштів. Рітейлери укладають угоди як із метою передачі контролю за бізнесом, так і для того, щоб передати частки в обмін на залучення фінансування.

На думку гравців ринку, багато торгових мереж зіткнулися з фінансовими проблемами через скорочення виручки торгових центрів та конкуренції з боку маркетплейсів.

Великі федеральні мережі купують частки у регіональних гравців, щоб вирішити стратегічні завдання щодо регіональної експансії та диверсифікації бізнесу.

Проблеми у рітейлерів виникають на тлі погіршення динаміки обороту роздрібної торгівлі, свідчать підрахунки Росстату. Згідно зі статистикою, з січня по вересень 2025 року його обсяг склав 44,6 трлн руб. (+2,1% рік до року в порівнянних цінах). За підсумками 2024 року зростання було 7,7%. У поточних цінах зростання товарообігу в роздробі сповільнилося з 15,86% за підсумками 2024 року до 10,03% у січні-вересні 2025 року.

Торгівля в Росії

Раніше повідомлялося, що ринок продовольчого роздрібу в Росії переживає трансформацію на тлі уповільнення економіки та зростання інфляції: місце супермаркетів та гіпермаркетів займають дискаунтери. Так, за дев'ять місяців 2025 року закрилися 67 великоформатних магазинів загальною площею понад 185 тис. кв. м.

До того повідомлялося, що російські споживачі переходять на ощадну модель поведінки та економлять у тому числі на продуктах харчування. Відтак, через "економічні реалії" рітейлери мають проблеми з продажами і змушені стримувати ціни "на полиці". Це своєю чергою призводить до падіння рентабельності: цього року найбільші роздрібні мережі Росії можуть опуститися до історичного мінімуму - 1,7-1,9%.

Через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше.

Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

У вересні повідомлялося, що в Росії зростає кількість випадків продажу прострочених продуктів харчування. Так, щомісяця Росспоживнагляд у ході перевірок виявляє понад 18 тис. подібних порушень.

Перед тим стало відомо, що російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів - на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.