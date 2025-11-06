Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву: Трамп зробив заяву про криптовалюту

 

Gрезидент США Дональд Трамп висловив намір перетворити США на біткойн-наддержаву та криптостолицю світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа на Американському бізнес-форумі в Маямі.

"Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву, криптостолицю світу", - сказав Трамп.

Він додав, що якщо Сполучені Штати не займуться криптовалютою, це захоче зробити Китай.

"Ми значно випереджаємо Китай. Але якщо ми не розвинемо криптовалюту правильно, це зробить Китай. Вони вже починають і хочуть зробити більше", - сказав Трамп.

За його словами, якщо США не візьмуться за це, втратять величезну галузь.

Ці слова Дональда Трампа прозвучали на тлі просідання біткойна.

Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву: Трамп зробив заяву про криптовалюту

 

Згідно з даними криптобіржі Binance 5 листопада, біткоїн тимчасово подешевшав до 99 908 доларів, після чого відновився до 101 400 доларів. Це перше падіння нижче психологічної позначки з 23 червня 2025 року.

Ринок продовжує рух низхідним трендом, що почався після обвалу 10 жовтня, коли близько 19 мільярдів доларів було виведено з криптоіндустрії.

Падіння біткойна відбилося на котируваннях компаній, пов'язаних з майнінгом. Більшість тиків впали на кілька відсотків, попри раніше зафіксовані високі прибутки.

Інвестори фіксують збитки, а загальний інтерес до криптосектору тимчасово знижується на тлі високої волатильності.

Вплив Трампа на крипторинок

Варто зазначити, що саме політика Трампа раніше дала криптовалютам новий імпульс. Адже президент США:

* почав відкрито звертатися до криптоспільноти;

* запустив власний мем-койн;

* заявив про створення стратегічного резерву США в біткойні;

* дозволив включати криптовалюту в пенсійні плани, після чого біткойн оновив історичний максимум у $124 000.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6453  0,05 0,13 42,2871  0,03 0,07
EUR 48,1412  0,01 0,03 48,7788  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,01 0,02 42,0900  0,01 0,02
EUR 48,2700  0,01 0,02 48,3250  0,01 0,02

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес