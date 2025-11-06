Авторизация

Трамп не вважає, що шатдаун може сильно нашкодити США

 

Президент США Дональд Трамп вважає, що закриття уряду (шатдаун), яке триває, не завдає шкоди національній економіці.

"Нині ми такі сильні, що я не вважаю, що щось може нашкодити", - заявив Трамп, виступаючи на бізнес-форумі в Маямі.

Проте він визнав, що було б "непогано" відкрити уряд, щоб "подбати про людей, у яких немає роботи (...) і які не отримують зарплати".

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерело повідомив, що президент США звинуватив шатдаун у поразці республіканців на виборах губернаторів у низці штатів і Нью-Йорку у вівторок.

Також, за даними CNN, група демократів у сенаті й кілька республіканців продовжують інтенсивні переговори про угоду, яка може привести до відновлення роботи уряду.

1 жовтня з опівночі за східним часом США (6:00 кч) американські урядові установи тимчасово зупинили роботу, оскільки Конгрес не зміг узгодити законопроєкт щодо продовження фінансування їхньої діяльності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

