06.11.25
10:03
RSS
мапа сайту
Трамп не вважає, що шатдаун може сильно нашкодити США
09:47 06.11.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що закриття уряду (шатдаун), яке триває, не завдає шкоди національній економіці.
"Нині ми такі сильні, що я не вважаю, що щось може нашкодити", - заявив Трамп, виступаючи на бізнес-форумі в Маямі.
Проте він визнав, що було б "непогано" відкрити уряд, щоб "подбати про людей, у яких немає роботи (...) і які не отримують зарплати".
Раніше телеканал CNN з посиланням на джерело повідомив, що президент США звинуватив шатдаун у поразці республіканців на виборах губернаторів у низці штатів і Нью-Йорку у вівторок.
Також, за даними CNN, група демократів у сенаті й кілька республіканців продовжують інтенсивні переговори про угоду, яка може привести до відновлення роботи уряду.
1 жовтня з опівночі за східним часом США (6:00 кч) американські урядові установи тимчасово зупинили роботу, оскільки Конгрес не зміг узгодити законопроєкт щодо продовження фінансування їхньої діяльності.
