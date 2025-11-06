Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США скоротять кількість рейсів на 10% у головних аеропортах через шатдаун

 

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив в середу, що накаже скоротити на 10% кількість рейсів в 40 найбільших аеропортах США, посилаючись на проблеми з безпекою авіадиспетчерської служби, оскільки пауза в роботі уряду триває вже рекордний 36-й день.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Reuters.

Цей радикальний план змусив авіакомпанії поспішно скоротити кількість рейсів всього за 36 годин, а пасажири заполонили гарячі лінії обслуговування клієнтів авіакомпаній, висловлюючи занепокоєння з приводу авіаперельотів у найближчі дні.

Даффі сказав, що скорочення можуть бути скасовані, якщо демократи погодяться розблокувати роботу уряду.

Найдовший в історії США шатдаун змусив 13 000 авіадиспетчерів і 50 000 агентів Адміністрації транспортної безпеки працювати без оплати.

Адміністрація Трампа намагається посилити тиск на демократів, щоб покласти край шатдауну, і все частіше піднімає привид драматичних перебоїв в авіасполученні, щоб змусити їх проголосувати за відновлення роботи уряду. Демократи стверджують, що республіканці винні у відмові вести переговори щодо ключових субсидій на охорону здоров'я.

Десятки тисяч рейсів були затримані з моменту початку шатдауну через широкомасштабний дефіцит диспетчерів управління повітряним рухом. Авіакомпанії заявляють, що щонайменше 3,2 мільйона мандрівників вже постраждали від нестачі авіадиспетчерів.

У розмові з найбільшими американськими авіаперевізниками федеральне авіаційне управління повідомило, що скорочення пропускної здатності в аеропортах почнеться з 4%, зросте до 5% в суботу і 6% в неділю, а наступного тижня досягне 10%. Управління також планує звільнити від скорочень міжнародні рейси.

У середу вимушена пауза у роботі федерального уряду США (шатдаун) через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.

За кілька годин до того, як було побито рекорд шатдауну, адміністрація Трампа забила на сполох щодо хаосу в аеропортах по всій країні, якщо криза затягнеться на шостий тиждень, а дефіцит персоналу, що поглиблюється, призведе до закриття аеропортів і закриття ділянок повітряного простору.
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6453  0,05 0,13 42,2871  0,03 0,07
EUR 48,1412  0,01 0,03 48,7788  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,01 0,02 42,0900  0,01 0,02
EUR 48,2700  0,01 0,02 48,3250  0,01 0,02

Бізнес