Волл-стріт готується до життя під керівництвом Мамдані, турбуючись про конкурентоспроможність Нью-Йорка

Волл-стріт готується до співпраці із Зораном Мамдані після того, як демократичний соціаліст виграв вибори мера Нью-Йорка. Ця перемога мала резонанс у самому серці світового капіталізму, оскільки фінансисти побоювалися, що конкурентоспроможність міста та його привабливість для бізнесу можуть постраждати.

Мер Нью-Йорка не має прямого нагляду над Уолл-стріт, але ця роль впливає на сприйняття міста як сприятливого для бізнесу. Уолл-стріт і фінансова галузь мали великі побоювання щодо того, що Мамдані стане мером, але багато хто сподівається, що він пом'якшить свої позиції або зіткнеться з перешкодами у підвищенні податків для корпорацій і багатих.

«Ми дуже зацікавлені в успіху Нью-Йорка», - сказав генеральний директор Bank of America Брайан Мойніган на дні інвесторів банку в Бостоні в середу. «Це дуже важливо для нас, і ми хочемо переконатися, що він отримає найкращі поради від своїх колег».

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон висловив готовність найбільшого банку США допомогти Мамдані.

«У містах є проблеми, і для їх вирішення потрібні зусилля всіх», - сказав Даймон в інтерв'ю Reuters.

Перемога Мамдані «стане цікавим експериментом, і ми побачимо, наскільки він спробує реально змінити Нью-Йорк», - сказав Тім Гріскі, старший стратег з портфельних інвестицій в Ingalls & Snyder в Нью-Йорку.

Рішучі перемоги демократів у Вірджинії та Нью-Джерсі, а також прийняття закону про перерозподіл виборчих округів у Каліфорнії також свідчать про те, що демократи можуть мати більше шансів відвоювати більшість у Палаті представників США на проміжних виборах наступного року, вважають інвестори та аналітики. Республіканці утримують президентство та більшість у Сенаті і Палаті представників. Якщо демократи відвоюють одну з цих палат наступного року, у Вашингтоні може виникнути політична криза, що зробить політику більш передбачуваною - результат, який часто підтримують інвестори.

Демократи можуть набратися сміливості, щоб твердо стояти на позиціях щодо триваючого закриття уряду США і вести більш жорсткі переговори щодо законодавства про криптовалюту та реформи дозволів на енергоносії, написав у середу в записці Брайан Гарднер, головний стратег Stifel у Вашингтоні.

Мамдані зосередив свою кампанію на доступності житла. Його програма включає замороження орендної плати для квартир зі стабілізованою орендною платою, безкоштовні автобусні перевезення, універсальний догляд за дітьми та міські продуктові магазини.

«Буде реальна занепокоєність щодо бажання галузі нерухомості інвестувати значні кошти в Нью-Йорк», якщо Мамдані буде дотримуватися своїх обіцянок щодо контролю орендної плати, сказав Девід Функ, виконавчий директор Американського товариства нерухомості.

Хоча багато фінансистів заявляють, що вони симпатизують питанням доступності житла, які підняв Мамдані, вони висловили побоювання щодо його податкової політики.

Інші лідери Волл-стріт зосереджуються на тому, як з ним працювати. Мамдані веде переговори з бізнес-лідерами. Він спілкувався з генеральними директорами на зустрічах, організованих Партнерством для Нью-Йорка, до складу якого входять банки Волл-стріт, приватні інвестиційні компанії та юридичні фірми, за словами генерального директора організації Кетрін Вайлд.

«Бізнес-спільнота висловлювала занепокоєння, і я б сказала, що на даний момент вона спостерігає за тим, які будуть наступні кроки, кого новообраний мер призначить на ключові посади», - сказала Вайлд.

«Особливо стурбована спільнота нерухомості, але він зустрівся з її представниками і дав зрозуміти, що підтримує розвиток», - сказала Вайлд, додавши, що мер може впливати на рішення щодо нерухомості та землекористування. «Він хоче переконатися, що ми побудуємо багато житла. І це дещо заспокоює».

Ще одним питанням, що викликає занепокоєння, є майбутні відносини між Нью-Йорком і Вашингтоном. У своїй переможній промові Мамдані виступив проти республіканського президента Дональда Трампа. Вайлд зазначив, що бізнес-спільнота стурбована можливими конфліктними відносинами з Вашингтоном.

Речниця Мамдані Дора Пекек заявила, що програма обраного мера щодо доступності житла є корисною для економіки, оскільки забезпечення догляду за дітьми допоможе бізнесу та поліпшить якість життя ньюйоркців.

Генеральний директор Wells Fargo Чарлі Шарф заявив на конференції The Clearing House, що місто буде процвітати незалежно від того, хто буде при владі.

«Я особисто люблю Нью-Йорк, - сказав Шарф. - Я живу тут. Я хочу, щоб місто було успішним. Я думаю, що воно і надалі буде успішним, незалежно від того, хто буде мером, тому що у нього є для цього всі передумови».