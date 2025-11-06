Фінансові новини
У Верховному суді США сумніваються у правомірності митних тарифів Трампа
09:00 06.11.2025 |
Більшість членів Верховного суду США скептично налаштовані щодо використання Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для запровадження мит на більшість імпортних товарів.
Про це повідомляє The New York Times, передає Укрінформ.
Як зазначається, що справу, яку нині розглядає Верховний суд, вважають такою, що матиме значні економічні та політичні наслідки для бізнесу, споживачів і торговельної стратегії президента.
Кілька представників консервативної більшості суду приєдналися до ліберальних колег, поставивши під сумнів твердження адміністрації Трампа про його право запроваджувати мита самостійно, без схвалення Конгресу.
Ідеться про використання президентом положень Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження від 1977 року, який дозволяє вживати заходів у разі «надзвичайних загроз» для національної безпеки чи економіки США. Трамп застосував його для встановлення мит на імпорт із більш як 100 країн, мотивуючи це прагненням скоротити торговельний дефіцит і стимулювати виробництво всередині країни.
Кілька суддів охарактеризували мита як податки, котрі «приносять у бюджет гроші від американських громадян».
Напередодні слухання Трамп назвав цю справу «буквально питанням життя або смерті для країни», заявивши, що без надзвичайних повноважень США «практично беззахисні перед іншими державами».
Позов проти адміністрації подали 12 штатів і низка малих компаній, зокрема імпортер вина та виробник навчальних іграшок. Вони заявили, що мита змусили їх підвищити ціни й скоротити персонал.
Якщо Верховний суд ухвалить рішення не на користь президента, адміністрація може бути змушена скасувати торговельні угоди й відшкодувати імпортерам мільярди доларів.
