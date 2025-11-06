Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 04:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Болгарії створив комісію з розслідування діяльності Сороса
23:47 05.11.2025 |
Болгарські депутати в середу проголосували за створення тимчасової комісії, яка буде розслідувати діяльність Джорджа Сороса та його сина Олександра Сороса і їхніх фондів на території Болгарії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".
За створення комісії щодо Сороса проголосували насамперед опозиційні депутати - зокрема проросійське "Відродження" та популісти з партій МЕЧ і "Є такий народ".
Водночас рішення підтримали болгарські соціалісти та частина депутатів блоку ГЕРБ-СДС, які входять до урядової коаліції.
Ініціатором кроку стала партія "Рух за права і свободи" (ДПС) Деляна Пеєвського - олігарха, проти якого запроваджені санкції США та Великої Британії через причетність до масштабної корупції.
ДПС вже майже рік намагалась просунути свою ідею щодо створення комісії з розслідування діяльності Сороса, але досі не вдавалося зібрати необхідну більшість для її підтримки.
Фонд Сороса "Відкрите суспільство" розпочав свою діяльність у Софії в 1990 році, відразу після падіння комуністичного режиму.
95-річний Джордж Сорос, який пережив Голокост, зазнає критики з боку крайніх правих через свою благодійну діяльність, що спонукало президента США Дональда Трампа вимагати розслідування.
Сорос, що є уродженцем Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як утілення зла й намірів підірвати угорську державність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ТОП-НОВИНИ
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
|Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
|Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
|У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Україні надали статус «Розширеного партнерства» з Об’єднаними експедиційними силами
|Парламент Болгарії створив комісію з розслідування діяльності Сороса
|ЗМІ: ЄС до кінця тижня посилить візові правила для росіян
|Євросоюз вимагає від Сербії обмежити видачу паспортів росіянам
|Китай забороняє використання іноземних чипів ШІ у центрах обробки даних - Reuters
|Польща запропонувала Словаччині постачати американський газ. У планах – Україна
Бізнес
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»