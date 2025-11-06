Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Болгарії створив комісію з розслідування діяльності Сороса

 

Болгарські депутати в середу проголосували за створення тимчасової комісії, яка буде розслідувати діяльність Джорджа Сороса та його сина Олександра Сороса і їхніх фондів на території Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".

За створення комісії щодо Сороса проголосували насамперед опозиційні депутати - зокрема проросійське "Відродження" та популісти з партій МЕЧ і "Є такий народ".

Водночас рішення підтримали болгарські соціалісти та частина депутатів блоку ГЕРБ-СДС, які входять до урядової коаліції.

Ініціатором кроку стала партія "Рух за права і свободи" (ДПС) Деляна Пеєвського - олігарха, проти якого запроваджені санкції США та Великої Британії через причетність до масштабної корупції.

ДПС вже майже рік намагалась просунути свою ідею щодо створення комісії з розслідування діяльності Сороса, але досі не вдавалося зібрати необхідну більшість для її підтримки.

Фонд Сороса "Відкрите суспільство" розпочав свою діяльність у Софії в 1990 році, відразу після падіння комуністичного режиму.

95-річний Джордж Сорос, який пережив Голокост, зазнає критики з боку крайніх правих через свою благодійну діяльність, що спонукало президента США Дональда Трампа вимагати розслідування.

Сорос, що є уродженцем Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як утілення зла й намірів підірвати угорську державність.
Ключові теги: Болгарія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес