ЗМІ: ЄС до кінця тижня посилить візові правила для росіян

 

Європейський Союз готується до подальшого посилення візових правил для громадян Росії, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела.

Згідно з новими правилами, росіяни зможуть отримати лише одноразові візи для вʼїзду до Шенгенської зони. Винятки робитимуть в обмежених випадках - наприклад з гуманітарних міркувань або для людей, які також мають громадянство ЄС, пише Politico.

Посилені візові правила для росіян, "як очікується, будуть офіційно схвалені та запроваджені цього тижня", йдеться в публікації.

ЄС уже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши угоду про спрощення візового режиму з Росією наприкінці 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Деякі країни-члени, зокрема країни Балтії та Польща, пішли ще далі, заборонивши або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

