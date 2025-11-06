Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 04:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: ЄС до кінця тижня посилить візові правила для росіян
23:44 05.11.2025 |
Європейський Союз готується до подальшого посилення візових правил для громадян Росії, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела.
Згідно з новими правилами, росіяни зможуть отримати лише одноразові візи для вʼїзду до Шенгенської зони. Винятки робитимуть в обмежених випадках - наприклад з гуманітарних міркувань або для людей, які також мають громадянство ЄС, пише Politico.
Посилені візові правила для росіян, "як очікується, будуть офіційно схвалені та запроваджені цього тижня", йдеться в публікації.
ЄС уже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши угоду про спрощення візового режиму з Росією наприкінці 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Деякі країни-члени, зокрема країни Балтії та Польща, пішли ще далі, заборонивши або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ТОП-НОВИНИ
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
|Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
|Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
|У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Україні надали статус «Розширеного партнерства» з Об’єднаними експедиційними силами
|Парламент Болгарії створив комісію з розслідування діяльності Сороса
|ЗМІ: ЄС до кінця тижня посилить візові правила для росіян
|Євросоюз вимагає від Сербії обмежити видачу паспортів росіянам
|Китай забороняє використання іноземних чипів ШІ у центрах обробки даних - Reuters
|Польща запропонувала Словаччині постачати американський газ. У планах – Україна
Бізнес
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»