Євросоюз вимагає від Сербії обмежити видачу паспортів росіянам
23:30 05.11.2025 |
Єврокомісія закликала Белград посилити візову політику для громадян РФ відповідно до вимог ЄС у рамках процесу євроінтеграції Сербії.
Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.
Сербія має привести свою візову політику «у відповідність до політики ЄС» та посилити перевірки при наданні громадянства іноземцям, йдеться у звіті Єврокомісії про прогрес Сербії у євроінтеграції.
Вимога зокрема стосується видачі паспортів росіянам.
Зазначається, що надання сербського громадянства росіянам фактично надає їм право безвізового в'їзду до ЄС, що є потенційним ризиком для безпеки Європейського Союзу.
У доповіді щодо Сербії за 2025 рік наголошується, що візова політика Сербії лише частково відповідає європейському списку третіх країн, громадянам яких потрібні в'їзні візи.
