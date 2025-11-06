Євросоюз вимагає від Сербії обмежити видачу паспортів росіянам

Єврокомісія закликала Белград посилити візову політику для громадян РФ відповідно до вимог ЄС у рамках процесу євроінтеграції Сербії.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Сербія має привести свою візову політику «у відповідність до політики ЄС» та посилити перевірки при наданні громадянства іноземцям, йдеться у звіті Єврокомісії про прогрес Сербії у євроінтеграції.

Вимога зокрема стосується видачі паспортів росіянам.

Зазначається, що надання сербського громадянства росіянам фактично надає їм право безвізового в'їзду до ЄС, що є потенційним ризиком для безпеки Європейського Союзу.

У доповіді щодо Сербії за 2025 рік наголошується, що візова політика Сербії лише частково відповідає європейському списку третіх країн, громадянам яких потрібні в'їзні візи.