Євросоюз вимагає від Сербії обмежити видачу паспортів росіянам

 

Єврокомісія закликала Белград посилити візову політику для громадян РФ відповідно до вимог ЄС у рамках процесу євроінтеграції Сербії.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Сербія має привести свою візову політику «у відповідність до політики ЄС» та посилити перевірки при наданні громадянства іноземцям, йдеться у звіті Єврокомісії про прогрес Сербії у євроінтеграції.

Вимога зокрема стосується видачі паспортів росіянам.

Зазначається, що надання сербського громадянства росіянам фактично надає їм право безвізового в'їзду до ЄС, що є потенційним ризиком для безпеки Європейського Союзу.

У доповіді щодо Сербії за 2025 рік наголошується, що візова політика Сербії лише частково відповідає європейському списку третіх країн, громадянам яких потрібні в'їзні візи.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

