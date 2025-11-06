Китай забороняє використання іноземних чипів ШІ у центрах обробки даних - Reuters

Китайська влада вимагає від компаній, які будують нові центри обробки даних та отримали будь-яке державне фінансування для цих цілей, відмовитися від продукції іноземних виробників та використовувати лише вітчизняні чипи штучного інтелекту.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Співрозмовники Reuters розповіли, що в останні тижні китайські регуляторні органи наказали компаніям, які створюють нові центри обробки даних і готовність яких не перевищує 30%, видалити всі встановлені іноземні чипи або скасувати замовлення на їх придбання. Проєкти на більш просунутих стадіях будуть розглядатися індивідуально в кожному окремому випадку.

Цей крок може бути одним із найагресивніших заходів Китаю з усунення іноземних технологій зі своєї критичної інфраструктури на тлі паузи в торговельному конфлікті між Вашингтоном і Пекіном, а також у рамках зусиль китайської влади досягнути самодостатності у виробництві чипів ШІ.

Доступ Китаю до передових чипів ШІ, включаючи ті, що виробляються американською Nvidia, був ключовим моментом торгової суперечки зі США, оскільки обидві країни борються за домінування у сфері високопродуктивних обчислювальних потужностей та ШІ.

Президент США Дональд Трамп після переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном минулого тижня заявив, що Вашингтон скасує заборону на постачання Китаю чипів Nvidia, окрім найсучасніших моделей.

Проте останній крок Пекіна руйнує сподівання Nvidia на повернення частки китайського ринку й водночас дає місцевим виробникам, у першу чергу лідеру ринку компанії Huawei, можливість істотно збільшити продажів власних чипів.

Втім, наразі незрозуміло, чи поширюються ці вказівки на всю країну, чи лише на певні провінції, а також які китайські регуляторні органи видали цей наказ.

Окрім Nvidia, серед інших іноземних виробників чипів, які продають свою продукцію для китайських центрів обробки даних, є AMD та Intel.

Адміністрація кіберпростору Китаю та Нацкомісія з розвитку і реформ, два найпотужніші регулятори країни, не відповіли на запити про коментарі. Nvidia, AMD та Intel відмовились коментувати ситуацію з продажами до Китаю.

Згідно з оглядом урядових тендерів Reuters, проєкти центрів обробки даних зі штучним інтелектом у Китаї із 2021 року отримали понад 100 мільярдів доларів державного фінансування для їх будівництва, проте наразі не зрозуміло, скільки проєктів підпадають під нові вказівки.