НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США протестували безпілотний корабель зі ШІ та режимом роя

 

Американська суднобудівна компанія Huntington Ingalls Industries (HII) завершила триденні морські випробування безпілотного надводного корабля ROMULUS. Про це пише Army Recognition.

Новинка виконувала задачі в автономному режимі, з мінімальним втручанням людей. Зазначено, що ROMULUS застосовував ШІ-систему Hivemind від Shield AI разом із комплексом керування Odyssey від HII.

Використання штучного інтелекту дозволяє ROMULUS виконувати складні місії з мінімальним людським наглядом, навіть за умов погіршення роботи GPS та зв'язку. При цьому компанія вже запланувала цілу серію автономних надводних суден.

На випробуваннях, які тривали на узбережжі Вірджинія-Біч (США), застосовували модель ROMULUS 20. Паралельно з цим зараз будується ROMULUS 190. Ця версія зможе йти зі швидкістю до 25 вузлів (понад 46 км/год) на дистанції до 2500 морських миль (4630 км) та перевозитиме чотири 40-футові контейнери (12 метрів) для корисного навантаження. В контейнерах можна розмістити апаратуру розвідки, системи РЕБ, ретранслятор сигналу чи навіть зброю.

Щодо систем ШІ, то вони повністю керують кораблем. Рух, запобігання зіткненням, навігація, діагностика та інші задачі покладені саме на штучний інтелект. Також він може автономно збирати розвідувальні дані та планувати місії.

Крім того, ROMULUS може працювати самостійно чи в складі групи (роя).

Раніше повідомлялося, що Південна Корея планує запустити ШІ-помічника на своїх кораблях ВМФ. Він має допомогти морякам ефективніше працювати та використовувати судове обладнання.
За матеріалами: oboronka.mezha.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

