США провели випробувальний запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III без боєзаряду

США 5 листопада провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг у Каліфорнії, повідомило Командування глобального удару Військово-повітряних сил країни.

За повідомленням, це випробування, яке отримало назку GT 254, мало на меті оцінити «поточну надійність, бойову готовність і точність системи МБР, яка є основою національної оборони США».

«GT 254 - це не просто запуск, це комплексна оцінка для перевірки та підтвердження здатності системи МБР виконувати свою критично важливу місію. Дані, зібрані під час випробування, мають неоціненне значення для забезпечення постійної надійності та точності системи зброї МБР», - сказала підполковник Каррі Рей, командир 576-ї ескадрильї льотних випробувань

У командуванні зазначають, що цей запуск є частиною серії рутинних і періодичних заходів, які мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей Minuteman III.

Повідомляється, що неозброєна боєголовка МБР пролетіла понад 6700 кілометрів до випробувального полігону протиракетної оборони на Маршаллових островах.

Ракети Minuteman III перебувають на озброєнні армії США з початку 1970-х років та регулярно модернізуються. Максимальна далекобійність ракети - 15 тисяч кілометрів. Вона здатна нести від однієї до трьох ядерних боєголовок потужністю 0,3-0,6 мегатонн. Зараз на бойовому чергуванні у США перебувають близько 400 Minuteman III.

Президент США Дональд Трамп заявив 30 жовтня, що США «негайно» розпочнуть випробування ядерної зброї, оскільки «це роблять інші країни».

Рішення про випробування Трамп ухвалив під час поїздки країнами Далекого Сходу і після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також вона була озвучена після того, як російський лідер Володимир Путін двічі за останній тиждень повідомляв про успішні випробування російської зброї з ядерними енергетичними установками: ракети «Буревісник», яку нібито неможливо перехопити, і підводного апарату (торпеди) «Посейдон».

Згодом міністр енергетики США Кріс Райт уточнив, що заплановані адміністрацією президента Дональда Трампа ядерні випробування наразі не передбачають підриву бойових ядерних боєприпасів, йдеться про так звані «системні або некритичні випробування».