НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін доручив відомствам РФ готуватися до можливих ядерних випробувань

 

Президент Росії Володимир Путін 5 листопада доручив міністерствам закордонних справ і оборони, спецслужбам і цивільним відомствам РФ внести пропозиції щодо можливої підготовки до випробувань ядерної зброї.

Путін заявив, що якщо інші країни проводять такі випробування, Росія повинна відреагувати відповідно.

Перед цим міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов на нараді постійних членів Ради безпеки РФ запропонував Путіну негайно розпочати підготовку до ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля. Бєлоусов заявив, що випробування будуть відповіддю на дії Сполучених Штатів.

Російський міністр стверджує, що США послідовно виходять із договорів у сфері скорочення й обмеження озброєнь, а також працюють над створенням нової міжконтинентальної ракети з ядерною боєголовкою.

Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати «негайно» розпочнуть випробування ядерної зброї «на рівні» з іншими країнами.

Пізніше в інтерв'ю CBS News Трамп заявив, що «інші країни проводять випробування» і він не хоче, щоб США були «єдиною країною, яка не проводить тести».

«Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. І ми проводитимемо випробування, тому що вони проводять випробування та інші теж. І звичайно ж, Північна Корея проводить випробування. Пакистан проводить випробування», - заявив Трамп.

Раніше Путін оголосив, що Росія провела випробування ракети «Буревісник» і підводного апарату «Посейдон» з ядерними установками.

У відповідь Трамп заявив, що Путіну «варто було б зайнятися завершенням війни, яка триває вже майже чотири роки, а не випробуваннями ракет».

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що випробування «Буревісника» і «Посейдона» «ні в якому разі не є ядерними».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

