Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путін доручив відомствам РФ готуватися до можливих ядерних випробувань
18:07 05.11.2025 |
Президент Росії Володимир Путін 5 листопада доручив міністерствам закордонних справ і оборони, спецслужбам і цивільним відомствам РФ внести пропозиції щодо можливої підготовки до випробувань ядерної зброї.
Путін заявив, що якщо інші країни проводять такі випробування, Росія повинна відреагувати відповідно.
Перед цим міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов на нараді постійних членів Ради безпеки РФ запропонував Путіну негайно розпочати підготовку до ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля. Бєлоусов заявив, що випробування будуть відповіддю на дії Сполучених Штатів.
Російський міністр стверджує, що США послідовно виходять із договорів у сфері скорочення й обмеження озброєнь, а також працюють над створенням нової міжконтинентальної ракети з ядерною боєголовкою.
Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати «негайно» розпочнуть випробування ядерної зброї «на рівні» з іншими країнами.
Пізніше в інтерв'ю CBS News Трамп заявив, що «інші країни проводять випробування» і він не хоче, щоб США були «єдиною країною, яка не проводить тести».
«Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. І ми проводитимемо випробування, тому що вони проводять випробування та інші теж. І звичайно ж, Північна Корея проводить випробування. Пакистан проводить випробування», - заявив Трамп.
Раніше Путін оголосив, що Росія провела випробування ракети «Буревісник» і підводного апарату «Посейдон» з ядерними установками.
У відповідь Трамп заявив, що Путіну «варто було б зайнятися завершенням війни, яка триває вже майже чотири роки, а не випробуваннями ракет».
Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що випробування «Буревісника» і «Посейдона» «ні в якому разі не є ядерними».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
ТОП-НОВИНИ
|Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
|Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
|У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|У США протестували безпілотний корабель зі ШІ та режимом роя
|США провели випробувальний запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III без боєзаряду
|Путін доручив відомствам РФ готуватися до можливих ядерних випробувань
|Китай поставив на паузу заборону постачати товари подвійного призначення оборонним компаніям США
|У Туреччині знайшли велике родовище золота, орієнтовна вартість – $1,7 млрд
|ЄС узгодив кліматичну мету до 2040 року, передбачивши умови послаблення
Бізнес
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»