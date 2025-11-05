Китай поставив на паузу заборону постачати товари подвійного призначення оборонним компаніям США

Уряд Китаю на рік призупинив дію запроваджених у березні та квітні обмежень на постачання товарів подвійного призначення загалом 31 американській компанії переважно оборонної та аерокосмічної галузей США.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі КНР, передає Укрінформ.

Ідеться про американські корпорації, які Пекін вніс до своїх чорних списків, заборонивши китайським виробникам постачати їм товари подвійного призначення, зокрема рідкісноземельні елементи.

«Для реалізації домовленостей, досягнутих під час китайсько-американських торговельних консультацій у Куала-Лумпурі (Малайзія), Китай вирішив із 10 листопада 2025 року призупинити дію обмежень та заходів експортного контролю проти загалом 31 американської організації», - зазначили в торговому відомстві.

Там додали, що компанії-експортери, яким необхідно експортувати товари подвійного призначення вказаним американським виробникам, повинні подати заявку до Мінторгівлі, де їх розглянуть, і тим, хто відповідає вимогам, буде надано дозвіл.