Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай поставив на паузу заборону постачати товари подвійного призначення оборонним компаніям США

 

Уряд Китаю на рік призупинив дію запроваджених у березні та квітні обмежень на постачання товарів подвійного призначення загалом 31 американській компанії переважно оборонної та аерокосмічної галузей США.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі КНР, передає Укрінформ.

Ідеться про американські корпорації, які Пекін вніс до своїх чорних списків, заборонивши китайським виробникам постачати їм товари подвійного призначення, зокрема рідкісноземельні елементи.

«Для реалізації домовленостей, досягнутих під час китайсько-американських торговельних консультацій у Куала-Лумпурі (Малайзія), Китай вирішив із 10 листопада 2025 року призупинити дію обмежень та заходів експортного контролю проти загалом 31 американської організації», - зазначили в торговому відомстві.

Там додали, що компанії-експортери, яким необхідно експортувати товари подвійного призначення вказаним американським виробникам, повинні подати заявку до Мінторгівлі, де їх розглянуть, і тим, хто відповідає вимогам, буде надано дозвіл.
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес