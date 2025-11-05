У Туреччині знайшли велике родовище золота, орієнтовна вартість – $1,7 млрд

У Туреччині знайшли родовище золота з потенційним обсягом 424 000 унцій, або близько 12 тонн. Про це повідомила гірничодобувна компанія Erdemir, провідний інтегрований виробник сталі в Туреччині.

За результатами аналізу, родовище може мати 14 млн тонн руди з вмістом золота 0,89 грама на тонну. Орієнтовна вартість знахідки за поточним біржовим курсом становить $1,7 млрд.

Для порівняння: запаси руди на найбільшому у світі родовищі золота, яке знайшли в Китаї в листопаді 2024 року, оцінили у $83 млрд.

Турецька Erdemir володіє ліцензією на розробку понад 5800 га території у повіті Кангал у провінції Сівас, де розташоване родовище. Вже проведено буріння у 360 точках, де здійснювався відбір кернів.

Розвідувальні роботи тривають. Зараз відбувається ущільнювальне буріння для уточнення обсягу ресурсів та оцінки потенціалу копальні.

Оцінка запасів проводиться незалежними й компетентними організаціями, включно з зарубіжними структурами, зазначили в Ermaden.