ЄС узгодив кліматичну мету до 2040 року, передбачивши умови послаблення

Євросоюз схвалив оновлений національно визначений внесок (НВВ) блоку та його держав-членів, який буде подано до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату перед кліматичним самітом ООН. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Схвалений сьогодні НВВ охоплює період до 2035 року.

"Узгоджений сьогодні НВВ підтверджує мету ЄС щодо досягнення чистого скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року та визнає досягнуту в рамках Ради угоду щодо цільового показника скорочення чистих викидів на 90% до 2040 року проти 1990 року. Виходячи з цієї мети, НВВ запроваджує орієнтовний внесок від 66,25% до 72,5% [скорочення викидів] на 2035 рік на шляху до вуглецевої нейтральності до 2050 року", - йдеться у повідомленні.

В пресслужбі зазначили, що НВВ підкреслює зусилля ЄС у декарбонізації економіки, які призвели до того, що джерела відновлюваної енергії становили 44% виробництва електроенергії в ЄС у 2023 році, а цей показник зросте до 47% в оцінках на 2024 рік.

Reuters зазначило, що міністри клімату країн ЄС схвалили компроміс щодо скорочення викидів на 90% до 2040 року проти рівня 1990 року, але з гнучкими умовами для послаблення цієї мети.

Послаблення цілі дозволить країнам купувати іноземні вуглецеві кредити для покриття до 5% від цілі скорочення викидів на 90%. Це фактично зменшить скорочення викидів, яких вимагатимуть від європейських промислових підприємств, до 85%, а решту Європа компенсуватиме, сплачуючи іншим країнам за скорочення викидів від їх імені.

Кілька країн, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, виступили проти кліматичної мети на 2040 рік, стверджуючи, що вона вплине на конкурентоспроможність їхньої промисловості. Але їх голосів було недостатньо, щоб заблокувати рішення, яке потребувало підтримки щонайменше 15 з 27 держав-членів.

3 листопада Reuters писало, що Євросоюз розглядає можливість послаблення кліматичної мети на 2040 рік, якщо виявиться, що ліси не поглинають достатньо викидів вуглекислого газу для її досягнення.