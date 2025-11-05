Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія презентувала амбітний план розвитку швидкісних потягів у ЄС до 2040 року

Єврокомісія презентувала амбітний план розвитку швидкісних потягів у ЄС до 2040 року

 

Єврокомісія офіційно презентувала масштабний план розвитку швидкісного залізничного сполучення у ЄС до 2040 року, що має зробити залізничні подорожі Європою ще швидшими та зручнішими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Єврокомісія оприлюднила комплексний план для прискорення розвитку швидкісного залізничного сполучення у ЄС, що дозволить суттєво скоротити час подорожей і має посприяти також досягненню кліматичних цілей.

Проєкт, що ґрунтується на плані Транс'європейської транспортної мережі TEN-T, ставить за мету удвічі скоротити час поїздок на ключових напрямках, порівняно з сьогоденням. Окремий акцент зроблять на розвитку нічних поїздів, які на далеких маршрутах мають особливі переваги з точки зору економії часу.

Зокрема, він передбачає, що з данської столиці Копенгагена до Берліна можна буде доїхати потягом за 4 години замість 7, зі столиці Болгарії Софії до Афін - за 6 годин замість теперішніх майже 14, з Парижа до Рима - за 8 год 45 хв замість майже 11 годин, з Відня до столиці Словенії Любляни - за 4,5 години замість 6.

Також має з'явитися зручне швидкісне сполучення між країнами Балтії, робота над яким вже триває.

В останні роки з'явилися нові зручні поїзди між Парижем та Берліном, у тому числі нічний експрес.

Нагадаємо, Україна ще до початку повномасштабної війни почала обговорювати інтеграцію у мережу швидкісного залізничного сполучення у Європі.

У вересні 2025 року запрацювала нова євроколія від Ужгорода до кордону з ЄС.

Також у 2025 році Україні погодили фінансування від ЄС у розмірі 76 млн євро на будівництво євроколії від Львова до польського кордону.

Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

Бізнес