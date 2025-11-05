Фінансові новини
Єврокомісія презентувала амбітний план розвитку швидкісних потягів у ЄС до 2040 року
16:49 05.11.2025 |
Єврокомісія офіційно презентувала масштабний план розвитку швидкісного залізничного сполучення у ЄС до 2040 року, що має зробити залізничні подорожі Європою ще швидшими та зручнішими.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.
Єврокомісія оприлюднила комплексний план для прискорення розвитку швидкісного залізничного сполучення у ЄС, що дозволить суттєво скоротити час подорожей і має посприяти також досягненню кліматичних цілей.
Проєкт, що ґрунтується на плані Транс'європейської транспортної мережі TEN-T, ставить за мету удвічі скоротити час поїздок на ключових напрямках, порівняно з сьогоденням. Окремий акцент зроблять на розвитку нічних поїздів, які на далеких маршрутах мають особливі переваги з точки зору економії часу.
Зокрема, він передбачає, що з данської столиці Копенгагена до Берліна можна буде доїхати потягом за 4 години замість 7, зі столиці Болгарії Софії до Афін - за 6 годин замість теперішніх майже 14, з Парижа до Рима - за 8 год 45 хв замість майже 11 годин, з Відня до столиці Словенії Любляни - за 4,5 години замість 6.
Також має з'явитися зручне швидкісне сполучення між країнами Балтії, робота над яким вже триває.
В останні роки з'явилися нові зручні поїзди між Парижем та Берліном, у тому числі нічний експрес.
Нагадаємо, Україна ще до початку повномасштабної війни почала обговорювати інтеграцію у мережу швидкісного залізничного сполучення у Європі.
У вересні 2025 року запрацювала нова євроколія від Ужгорода до кордону з ЄС.
Також у 2025 році Україні погодили фінансування від ЄС у розмірі 76 млн євро на будівництво євроколії від Львова до польського кордону.
