Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Санкції США та Британії паралізували роботу закордонних компаній російського гіганта «Лукойл»
16:39 05.11.2025 |
Російський нафтовий гігант "Лукойл", який разом з "Роснєфтю" потрапив під санкції США та Британії, відчуває проблеми з роботою своїх закордонних структур в Іраку, Фінляндії та Швейцарії.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
За їх словами, іракська державна компанія Somo скасувала відвантаження трьох партій нафти, видобутої "Лукойлом" в рамках його частки на родовищі "Західна Курна-2", пославшись на побоювання у зв'язку з санкціями США і Великобританії. "Лукойл" володіє часткою 75% в родовищі потужністю 480 тисяч барелів на добу, а решта належить іракській North Oil Company.
Litasco (Женева, Швейцарія), торговельний підрозділ "Лукойла", зазнає труднощів з фрахтуванням суден, оскільки британські суднові брокери відмовляються працювати з компанією. Litasco скоротила штат через санкції.
У Фінляндії, де "Лукойлу" належить мережа АЗС Teboil, російська компанія зіткнулася з відмовою банків обслуговувати її операції. В результаті близько тисячі працівників і операторів заправних станцій Teboil можуть втратити роботу в найближчі тижні.
Через санкції де-факто "вся міжнародна діяльність „Лукойла" паралізована", заявив Financial Times Торбйорн Торнквіст, генеральний директор норвезької Gunvor, яка планує купити іноземні активи "Лукойла".
"Ніхто не може вести з ними операції. Під загрозою безліч робочих місць, а робота нафтопереробних потужностей може бути серйозно порушена", - сказав він.
Як пише The Moscow Times, закордонна "нафтова імперія" Лукойл включає НПЗ в Болгарії, Румунії та Нідерландах, мережу АЗС в Євросоюзі, а також потужності з видобутку в Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Іраку, Єгипті, ОАЕ, Латинській Америці, Західній і Центральній Африці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
ТОП-НОВИНИ
|Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
|Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
|У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|У США протестували безпілотний корабель зі ШІ та режимом роя
|США провели випробувальний запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III без боєзаряду
|Путін доручив відомствам РФ готуватися до можливих ядерних випробувань
|Китай поставив на паузу заборону постачати товари подвійного призначення оборонним компаніям США
|У Туреччині знайшли велике родовище золота, орієнтовна вартість – $1,7 млрд
|ЄС узгодив кліматичну мету до 2040 року, передбачивши умови послаблення
Бізнес
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»