У Білорусі армія братиме участь у вирішенні внутрішніх конфліктів – законодавчі зміни
14:30 05.11.2025 |
Палата представників білоруського парламенту в другому читанні схвалила два законопроєкти, які вносять зміни до законів з питань національної безпеки.
Серед нововведень - визнання збройного нападу агресією не лише проти Білорусі, а й проти так званої «союзної держави» або держави, що є членом ОДКБ.
Закон про Збройні сили Білорусі розширив перелік завдань білоруської армії, який тепер включає участь у запобіганні внутрішньому конфлікту, а в разі його виникнення - сприяння його припиненню. Білоруська служба Радіо Свобода нагадує, що в 2020 році режим Лукашенка використовував військовослужбовців під час масових протестів.
Ще один законопроєкт, схвалений у другому читанні, передбачає розширення переліку громадян, у яких знімаються відбитки пальців, зокрема під час перетину кордону.
Крім того, документ зобов'язує юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, передавати персональну інформацію пасажирів до інформаційних систем міністерства транспорту та зв'язку.
ТОП-НОВИНИ
Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
ТОП-НОВИНИ
Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
