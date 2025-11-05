Фінансові новини
Президент Болгарії заборонив продавати активи Лукойл у країні
14:06 05.11.2025 |
Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон про інвестиції, який регулює умови можливого продажу активів російської компанії Лукойл у країні та був ухвалений парламентом 24 жовтня. Про це повідомила пресслужба болгарського президента.
Радев оскаржив норму, яка зобов'язує проводити такі угоди під контролем Державного агентства національної безпеки та отримувати від нього письмовий висновок про допустимість продажу активів.
"Ухваленйи закон ставить уряд у функціональну та оперативну залежність від Державного агентства національної безпеки, що конституційно неприпустимо", - зазначив президент, повернувши закон на обговорення до парламенту.
Найбільший нафтопереробний завод Болгарії Lukoil Neftochim Burgas здатний щороку переробляти до 10 млн тонн нафти і забезпечує до 80% пального країни. Лукойл також управляє в Болгарії 220 автозаправними станціями, дев'ятьма нафтобазами та бізнесом з бункерування морських та повітряних суден.
Рішення парламенту було ключовим кроком до завершення багаторічного періоду невизначеності щодо болгарських активів російського нафтового гіганта. Сам процес продажу може тривати лише місяць, оскільки, відповідно до санкційних вимог США (OFAC), країни, де частка в активах Лукойлу перевищує 50%, повинні врегулювати питання власності до 21 листопада поточного року.
1 листопада видання Politico повідомило, що Болгарія розглядає можливість звернутися щодо звільнення її від нових санкцій Сполучених Штатів проти російського Лукойлу.
