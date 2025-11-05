Інфляція в ОЕСР у вересні прискорилася до 4,2%

Споживчі ціни в державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у вересні зросли на 4,2% у річному виразі.

Отже, інфляція посилилася порівняно з 4,1% у серпні.

Прискорення підвищення позаминулого місяця було відзначено в 17 країнах, сповільнення - у семи. У 14 державах темпи зростання цін практично не змінилися.

При цьому в семи країнах інфляція не перевищувала 2%, зазначається в повідомленні ОЕСР.

Найвищу інфляцію у вересні було зафіксовано в Туреччині - 33,3%. Показник понад 5% було відзначено в Колумбії та Естонії. В Коста-Риці ціни знизилися на 1%, у Швейцарії підвищилися лише на 0,2%.

Продукти харчування в ОЕСР у вересні подорожчали на 5% (як і попереднього місяця), що є найбільшим підвищенням з лютого 2024 року. Вартість енергоносіїв підскочила на 3,1% після підвищення на 0,8% у серпні.

Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у вересні сповільнилося до 4,2% проти 4,4% місяцем раніше.

Інфляція в державах G7 прискорилася до 2,8% (з 2,7% у серпні), у країнах G20 - залишилася на рівні 3,8%.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині її членами є Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія.