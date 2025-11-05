Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 20:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в ОЕСР у вересні прискорилася до 4,2%
13:56 05.11.2025 |
Споживчі ціни в державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у вересні зросли на 4,2% у річному виразі.
Отже, інфляція посилилася порівняно з 4,1% у серпні.
Прискорення підвищення позаминулого місяця було відзначено в 17 країнах, сповільнення - у семи. У 14 державах темпи зростання цін практично не змінилися.
При цьому в семи країнах інфляція не перевищувала 2%, зазначається в повідомленні ОЕСР.
Найвищу інфляцію у вересні було зафіксовано в Туреччині - 33,3%. Показник понад 5% було відзначено в Колумбії та Естонії. В Коста-Риці ціни знизилися на 1%, у Швейцарії підвищилися лише на 0,2%.
Продукти харчування в ОЕСР у вересні подорожчали на 5% (як і попереднього місяця), що є найбільшим підвищенням з лютого 2024 року. Вартість енергоносіїв підскочила на 3,1% після підвищення на 0,8% у серпні.
Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у вересні сповільнилося до 4,2% проти 4,4% місяцем раніше.
Інфляція в державах G7 прискорилася до 2,8% (з 2,7% у серпні), у країнах G20 - залишилася на рівні 3,8%.
Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині її членами є Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
ТОП-НОВИНИ
|Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
|Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
|У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|У США протестували безпілотний корабель зі ШІ та режимом роя
|США провели випробувальний запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III без боєзаряду
|Путін доручив відомствам РФ готуватися до можливих ядерних випробувань
|Китай поставив на паузу заборону постачати товари подвійного призначення оборонним компаніям США
|У Туреччині знайшли велике родовище золота, орієнтовна вартість – $1,7 млрд
|ЄС узгодив кліматичну мету до 2040 року, передбачивши умови послаблення
Бізнес
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»