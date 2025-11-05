Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай має намір розмістити євробонди на $4 млрд, отримав заявки на $65 млрд - ЗМІ

 

Влада Китаю планує розмістити два випуски доларових облігацій загальною сумою $4 млрд, пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Це найбільше розміщення держоблігацій КНР у доларах за чотири роки, за даними LSEG.

За словами джерел, уряд уже отримав заявки від інвесторів на суму понад $65 млрд. Таким чином, книга заявок перепідписана більш ніж у 16 разів.

Розміщення відбудеться через тиждень після укладення "торговельного перемир'я" зі США, яке ознаменувало поліпшення відносин між двома найбільшими економіками світу. У середу уряд Китаю оголосив про припинення на рік дії додаткового мита на американські товари в розмірі 24%. Раніше Штати знизили тариф на імпорт китайської продукції на 10 процентних пунктів, до 47%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес