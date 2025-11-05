Фінансові новини
Китай має намір розмістити євробонди на $4 млрд, отримав заявки на $65 млрд - ЗМІ
13:47 05.11.2025 |
Влада Китаю планує розмістити два випуски доларових облігацій загальною сумою $4 млрд, пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
Це найбільше розміщення держоблігацій КНР у доларах за чотири роки, за даними LSEG.
За словами джерел, уряд уже отримав заявки від інвесторів на суму понад $65 млрд. Таким чином, книга заявок перепідписана більш ніж у 16 разів.
Розміщення відбудеться через тиждень після укладення "торговельного перемир'я" зі США, яке ознаменувало поліпшення відносин між двома найбільшими економіками світу. У середу уряд Китаю оголосив про припинення на рік дії додаткового мита на американські товари в розмірі 24%. Раніше Штати знизили тариф на імпорт китайської продукції на 10 процентних пунктів, до 47%.
