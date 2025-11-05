Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай призупиняє частину мит проти США

 

Китай на рік призупинить додаткові 24% мита, запроваджені в квітні на американські товари, але збереже 10% мита, введені у відповідь на "День визволення" Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тарифна комісія Китаю також оголосила, що з 10 листопада зніме до 15% мит на окремі сільгосптовари США, пославшись на березневий перелік продукції, імпорт якої найбільший покупець агропродукції у світі планував обкладати податком.

Втім після зниження китайські покупці сої все одно платитимуть 13% мита, включно з базовими 3%. Трейдери кажуть, що це робить американські поставки занадто дорогими для комерційних покупців порівняно з бразильськими.

До приходу Трампа у 2017 році й початку першої торговельної війни США-Китай, соя була найбільшим експортом США до Китаю: у 2016-му країна придбала сої на $13,8 млрд.

Цього року Китай переважно утримувався від купівлі американських культур, що коштувало фермерам США мільярдів доларів втраченого експорту. У 2024-му на США припало близько 20% китайського імпорту сої - проти 41% у 2016-му, свідчать митні дані.

Минулого тижня інвестори по обидва боки Тихого океану з полегшенням сприйняли зустріч Трампа й Сі Цзіньпіна в Південній Кореї, яка знизила побоювання зриву переговорів щодо тарифної війни, що розхитала глобальні ланцюги постачання.

Попри те, що Трамп і Білий дім швидко оприлюднили свою версію зустрічі, китайська сторона не поспішала детально розкривати досягнуті домовленості.

Держкомпанія COFCO придбала три партії американської сої напередодні саміту - аналітики вважають це жестом доброї волі як сигнал небажання загострювати торговельну напругу.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

