Китай призупиняє частину мит проти США

Китай на рік призупинить додаткові 24% мита, запроваджені в квітні на американські товари, але збереже 10% мита, введені у відповідь на "День визволення" Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тарифна комісія Китаю також оголосила, що з 10 листопада зніме до 15% мит на окремі сільгосптовари США, пославшись на березневий перелік продукції, імпорт якої найбільший покупець агропродукції у світі планував обкладати податком.

Втім після зниження китайські покупці сої все одно платитимуть 13% мита, включно з базовими 3%. Трейдери кажуть, що це робить американські поставки занадто дорогими для комерційних покупців порівняно з бразильськими.

До приходу Трампа у 2017 році й початку першої торговельної війни США-Китай, соя була найбільшим експортом США до Китаю: у 2016-му країна придбала сої на $13,8 млрд.

Цього року Китай переважно утримувався від купівлі американських культур, що коштувало фермерам США мільярдів доларів втраченого експорту. У 2024-му на США припало близько 20% китайського імпорту сої - проти 41% у 2016-му, свідчать митні дані.

Минулого тижня інвестори по обидва боки Тихого океану з полегшенням сприйняли зустріч Трампа й Сі Цзіньпіна в Південній Кореї, яка знизила побоювання зриву переговорів щодо тарифної війни, що розхитала глобальні ланцюги постачання.

Попри те, що Трамп і Білий дім швидко оприлюднили свою версію зустрічі, китайська сторона не поспішала детально розкривати досягнуті домовленості.

Держкомпанія COFCO придбала три партії американської сої напередодні саміту - аналітики вважають це жестом доброї волі як сигнал небажання загострювати торговельну напругу.