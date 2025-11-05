ЗМІ: у ЄС готують план «військового Шенгену», покликаний прискорити рух солдатів і зброї

Європейська комісія працює над проєктом "військового Шенгену", який передбачає створення зони військової мобільності ЄС, що має забезпечити швидке транспортування солдатів, зброї і боєприпасів у разі можливого збройного конфлікту з Росією.

Про проєкт повідомляє радіостанція RMF FM, передає "Європейська правда".

Європейська комісія має представити документ щодо "військового Шенгену" 19 листопада.

Брюссельські посадовці, які працюють над проєктом, кажуть, що, серед іншого, він дозволить гармонізувати правила і процедури по всьому Європейському Союзу і створити мережу військових логістичних коридорів з використанням доріг, аеропортів і морських портів. Все це спрямовано на забезпечення ефективного транспортування солдатів і техніки в разі війни.

"Наразі європейські мости, дороги та залізниці не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У випадку транспортування із заходу на східний фланг - танки можуть застрягти в тунелях, у складній бюрократії, а мости не витримають проходження цих машин", - пояснює Даріуш Йонський, член комітету Європарламенту з питань оборони.

Як було встановлено, відповідальні за проєкт "військового Шенгену" готують його у тісній співпраці з Північноатлантичним альянсом.

Військові посадовці вказують на основні проблеми, які необхідно усунути, щоб війська НАТО не тільки безперешкодно пересувалися по всій території, але й не мали проблем з регулюванням в окремих країнах. Наразі військовий транспорт змушений чекати дозволу на проїзд до кількох днів.

Європейська комісія також розглядає можливість запровадження "рухомого складу солідарності подвійного призначення". Серед іншого, мова йде про спеціалізовані вагони і локомотиви, які можна було б використовувати в загальному військово-транспортному пулі.

Нагадаємо, 16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.